Які автобуси купують в Україні: рейтинг

Впродовж липня 2025 року українські перевізники придбали 514 нових та вживаних автобусів. Це на 20,9% більше у порівнянні з червнем поточного року, але на 17,2% менше відносно липня 2024 року, стверджують Експерти Інституту досліджень авторинку.

Також цікаво які сідлові тягачі купують українські перевізники

Динаміка ринку автобусів, Україна, 2024-2025

За окремими підсегментами порівняльна динаміка торгів автобусами наступна:

Внутрішні перепродажі: +16,7% M-M, −34,2% Y-Y

Імпорт вживаних: +11,4% M-M, +52,9% Y-Y

Імпорт нових: +190,0% M-M, −21,6% Y-Y

Вироблені в Україні: +24,1% M-M, +200,0% Y-Y

Більшість автобусів було куплено на внутрішньому ринку: 335 шт., що склало 65,2% від загальної кількості.

З-за кордону привезли 15,2% вживаних автобусів, або 78 шт.

Також минулого місяця вперше зареєстрували 101 новий автобус: 72 з цього числа були виготовлені або переобладнані в Україні (14%), решта 29 шт. (5,6%) прибули із-за кордону.

Найпопулярніші автобуси

Лідером внутрішніх перепродажів залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 88 шт. Чимала частина цих транспортних засобів свого часу була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто. На другому місці VDL Ambassador з результатом 30 машин. На третій позиції Богдан А-092.

Найпопулярнішим вживаним автобусом, привезеним з-за кордону, став транспортний засіб на базі Mercedes-Benz Sprinter (23 шт.). Друге місце посіли голландські автобуси VDL Ambassador, таких прибуло 10 шт. Третя сходинка дісталася машинам на базі Volkswagen Crafter (5 шт.), стільки ж прибуло автобусів на базі Renault Master.

Першість у підсегменті нових машин для пасажирських перевезень отримав Богдан/Ataman A-092 з підсумком 26 перших реєстрацій. Другий у цьому заліку ЗАЗ А08 з підсумком 24 проданих машини. Третє місце дісталося автобусам Isuzu Citiport з 20 реєстраціями, які привезли для Києва.