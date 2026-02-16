Які автомобілі купували для підприємств у січні: статистика

ФОТО: Renault |
Renault Duster
У січні український автопарк поповнили понад 5,1 тисячі нових легкових автомобілів, повідомляє «Укравтопром».
Із загального обсягу:
- 66 відсотків авто було реалізовано приватним клієнтам;
- 34 відсотки придбали юридичні особи.
Порівняно із січнем 2025 року продажі нових легковиків зросли:
- на 20 відсотків у приватному сегменті;
- на 19 відсотків у корпоративному.
Таким чином, обидва сегменти демонструють майже синхронну позитивну динаміку, що свідчить про загальне пожвавлення ринку нових авто.
Лідери серед приватних покупців
- Toyota RAV4 — 268 од.
- Hyundai Tucson — 159 од.
- BYD Leopard 3 — 155 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 146 од.
- Mazda CX-5 — 126 од.
Приватні покупці традиційно обирають кросовери та SUV. Домінування Toyota та інших моделей цього класу свідчить про попит на універсальні автомобілі з підвищеним кліренсом та хорошою ліквідністю на вторинному ринку.
Лідери серед юридичних осіб
- Renault Duster — 319 од.
- Peugeot Landtrek — 73 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 72 од.
- Skoda Octavia — 69 од.
- Toyota RAV4 — 66 од.
У корпоративному сегменті на перший план виходять практичність, витривалість та економічність експлуатації. Renault Duster з великим відривом очолює список, що вказує на його привабливість для службового використання силовиками, агросектору та регіональних компаній.