Які автомобілі стали фіналістами конкурсу “Європейський автомобіль року”

Судді престижної організації “Європейський автомобіль року” оприлюднили остаточний перелік автомобілів, які поборються за абсолютну перемогу в конкурсі 2025 року.

Читайте також: Які автівки визнали кращими німецькі експерти

Як повідомляє Carscoops, 60 членів жюрі обирали з понад 40 різних автомобілів. Зокрема, вони відкинули так моделі, як Ford Explorer EV, Mini Cooper SE, Aceman і Countryman, Polestar 4, MG Cyberster і Hyundai Santa Fe.

Загалом, до фінальної сімки потрапили наступні автомобілі:

- Alfa Romeo Junior;

- Citroen C3 / e-C3;

- Cupra Terramar;

- Dacia Duster;

- Hyundai Inster;

- Kia EV3;

- Renault 5 / Alpine A290 (в рамках конкурсу вважається однією моделлю).

Також цікаво: Які автомобілі найлегше продати в Україні: рейтинг

Зараз члени журі мають вісім тижнів, щоб вирішити, як вони збираються розподілити свої 25 балів, адже за правилами передбачено, що вони повинні надати їх принаймні п’яти моделям, і жодна машина не може набрати більше ніж 10 балів. Оголосять переможця конкурсу 10 січня.