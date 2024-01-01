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Які автомобілі стали фіналістами конкурсу “Європейський автомобіль року”

Оголошено претендентів на звання найкращого автомобіля в Європі 2025 року. Цікаво, що серед семи номінантів аж чотири електромобілі.
Оголошено фіналістів конкурсу “Європейський автомобіль року 2025” - Auto24

Переможця конкурсу оголосять вже в січні

Данило Северенчук
logo18 листопада, 10:20
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Судді престижної організації “Європейський автомобіль року” оприлюднили остаточний перелік автомобілів, які поборються за абсолютну перемогу в конкурсі 2025 року.

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Як повідомляє Carscoops, 60 членів жюрі обирали з понад 40 різних автомобілів. Зокрема, вони відкинули так моделі, як Ford Explorer EV, Mini Cooper SE, Aceman і Countryman, Polestar 4, MG Cyberster і Hyundai Santa Fe.

Загалом, до фінальної сімки потрапили наступні автомобілі:

  • - Alfa Romeo Junior;
  • - Citroen C3 / e-C3;
  • - Cupra Terramar;
  • - Dacia Duster;
  • - Hyundai Inster;
  • - Kia EV3;
  • - Renault 5 / Alpine A290 (в рамках конкурсу вважається однією моделлю).

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Зараз члени журі мають вісім тижнів, щоб вирішити, як вони збираються розподілити свої 25 балів, адже за правилами передбачено, що вони повинні надати їх принаймні п’яти моделям, і жодна машина не може набрати більше ніж 10 балів. Оголосять переможця конкурсу 10 січня.

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