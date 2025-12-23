Які автомобілі здатні проїхати 400 тисяч кілометрів: рейтинг брендів із найбільшим ресурсом

Як свідчать дані дослідження iSeeCars, саме Toyota є брендом, автомобілі якого найчастіше досягають пробігу 250 тисяч миль, або близько 402 тисяч кілометрів. За розрахунками аналітиків, середній автомобіль Toyota має 17,8% імовірності подолати цю межу, що у 3,7 раза перевищує середній показник по ринку.

Також цікаво найнадійніші автобренди 2026

Японська витривалість без альтернатив

Друге місце у рейтингу посідає Lexus — преміальний підрозділ Toyota, а за ним ідуть Honda та Acura. Це чотири бренди, які перевищують середній по індустрії рівень, що становить лише 4,8%. Фактично вони утворюють окрему «лігу довгожителів», тоді як решта 28 брендів не дотягують до цього показника.

Аналітики пояснюють такий результат поєднанням консервативної інженерії, перевірених агрегатів і великої кількості міцних SUV та пікапів. У випадку Toyota ключову роль відіграють моделі на кшталт 4Runner, Sequoia, Tacoma та Tundra. Водночас і седани та гібриди, зокрема Avalon і Prius, стабільно демонструють високі показники ресурсу.

Чому середній показник такий низький

Планка у 400 тисяч км виявляється надзвичайно складною для більшості автовиробників. Навіть бренди, що розташувалися одразу за лідерами, як-от GMC, Tesla, Chevrolet чи Cadillac, знаходяться трохи нижче середнього значення. Це ще раз підтверджує, що довговічність у сучасному автопромі — радше виняток, ніж правило.

За словами виконавчого аналітика iSeeCars Карла Брауера, навіть попри суттєвий прогрес у проєктуванні та матеріалах, створити автомобіль, який стабільно долає чверть мільйона миль, залишається серйозним викликом для інженерів.

Масовий сегмент: лише два справжні лідери

Якщо дивитися лише на бренди масового сегмента, картина стає ще контрастнішою. Вище середнього рівня тут знаходяться лише Toyota та Honda. Обидва бренди мають удвічі вищі шанси на досягнення 400 тисяч км, ніж найближчі конкуренти.

Для покупців недорогих автомобілів це особливо важливо. У масовому сегменті машини зазвичай експлуатують інтенсивніше, і довгий ресурс стає одним із ключових критеріїв вибору, особливо на вторинному ринку.

Що таке Tesla Model Y визнана найменш надійною серед усіх авто

Преміум — не завжди означає «довговічний»

У класі преміальних авто середній показник ще нижчий — близько 3,2%. Водночас саме тут більше брендів перевищують власну «середню температуру». Окрім Lexus та Acura, до цієї групи входять Tesla, Cadillac і Lincoln.

Аналітики наголошують: нижча імовірність довгого пробігу у преміумі часто пов’язана не з якістю, а зі способом експлуатації. Такі автомобілі зазвичай їздять менше, і їх життєвий цикл часто завершується через вік, а не через механічний знос.

Що це означає для покупців в Україні

Для українського ринку ці дані мають особливу цінність. Автомобілі з США, Канади та Європи часто купують уже з великим пробігом і розрахунком на тривалу подальшу експлуатацію. У цьому контексті бренди з доведеною здатністю долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту мають очевидну перевагу.

Дослідження iSeeCars підтверджує те, що багато українських водіїв давно відчули на практиці: японські автомобілі залишаються найбільш прогнозованим вибором для тих, хто хоче їздити довго й без сюрпризів. При цьому аналітики радять сприймати рейтинг не як абсолютну істину, а як один із важливих орієнтирів під час вибору нового або вживаного авто.