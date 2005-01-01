На 88-му Женевському міжнародному автосалоні буде 180 експонентів, однак ряд відомих автовиробників його проігнорують.

Женевський автосалон 2018, який пройде у Швейцарії з 8 по 18 березня 2018 року, проігнорують кілька автовиробників. Це Opel, Infiniti, DS та Chevrolet / Cadillac. Незважаючи на їх відсутність, усі 106000 квадратних метрів виставкових площ у Palexpo повністю зайняті.

Скориставшись відмовою вказаних марок, деякі виробники розширили свої експозиційні площі.

Так, Aston Martin збільшила свій стенд за рахунок площі від Opel. Ягуар та Land Rover також збільшать свої стенди за рахунок місця, яке раніше займав Citroën. Цей виробник знову приєднається до стенду Peugeot.

Читайте також: Женевський автосалон 2018: топ 5 прем’єр

Окрім того, вперше на автосалоні будуть присутні велика кількість дрібних виробників ексклюзивних моделей. Серед нових учасників в "автомобільних залах" - Applus Idiada, Arden, Caresoft, Corbellati, E-Moke, Engler, Fomm, GFG Style, Hennessey, Icona, Luxaria Technology, Lvchi Auto, Pal-V, Polestar, Quadro Vehicles. і W Motors.

У залі 3 TAG Heuer представить спеціальну виставку, присвячену гоночним автомобілям.

Під час Женевського автосалону відбудеться понад 70 прес-конференцій, на який будуть присутніми більше 10 тисяч журналістів. Перші репортажі з Женеви читачі й глядачі побачать 6 березня.

Нагадаємо, що Range Rover планує показати в Женеві кросовер-купе.