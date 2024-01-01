Які бувають хитрощі при складані теоретичного іспиту для отримання "прав"

Чесно та самостійно скласти іспити у сервісних центрах МВС стає дедалі складніше. За офіційною статистикою теорію з першого разу успішно складає лише 21% кандидатів, а практику лише 16%. Така ситуація створює значні корупційні ризики та попит на послуги “бігунків”. Окрім того, деякі громадяни вдаються до хитрощів.

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До сервісного центру МВС у Стрию чоловік прийшов складати теоретичний іспит. Але замість знань вирішив покластись на високі технології – дістав із футляра "розумні" окуляри з камерою і… увімкнув "режим спецагента".

Ймовірно, планував транслювати питання назовні й отримати відповіді в реальному часі. Але план "007" завершився ще до початку: адміністратор помітила шпигунський гаджет та іспит одразу зупинили.