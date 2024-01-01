Скільки зупинок потрібно, щоб на першому Nissan Leaf дістатись зі Львова До Києва

З Києва команда виїхала о 5:30 ранку. Рівень заряду батареї кросовера від BYD становив 96%. Першу планову зупинку виконали на станції GO TO-U в Гощі. До Житомира автори дістались всього за 50 хвилин, адже їхали з високою швидкістю (130 км/год). Витрати при такому темпі були досить високими – 29 кВт/год.

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До зарядної станції автомобіль дістався о 8 годині ранку з 6% заряду батареї, подолавши на одному заряді 306 км. Середні витрати становили 26 кВт-год/100 км. Процес зарядки пройшов штатно: спершу кросовер приймав заряд потужністю 140 кВт, а після 23 % заряду потужність почала поступово знижуватись. Вартість зарядки становила 895 гривень.

Команда зарядила автомобіль до 68% й вирушила далі згідно з маршрутом. До Львова авторам вдалось дістатись близько 11 години, однак, через зміну планів, вони були змушені поїхати до містечка Городок.

Коли вони забрали власний Nissan Leaf, батарея авто мала заряд 78%. Цей екземпляр був експортований з США, тому має зарядні порти типу Type 1 та CHAdeMO. Через це команді довелось окремо забирати перехідник, для заряджання від станцій Type 2. В цілому, автомобіль сподобався експертам, однак, він має малий запас ходу.

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Саме тому, батарею автомобіля доводилось заряджати в середньому після кожних пройдених 100-110 км. Обидва авто зарядили у Львові та вирушили в подорож назад до Києва.

Проте, вона була нелегкою. Під час поїздки до Городка, автори потрапили у велику яму на BYD Song Plus Champion й пошкодили його колесо. Гуми аналогічного розміру не знайшлося, тому було прийнято рішення поставити пошкоджене колесо на задню вісь і по трохи рухатись до Києва.

Батарея Leaf швидко розряджалася, адже на момент подорожі автомобіль мав пробіг в понад 107 тисяч км, а тому корисна ємність батареї вже є точно меншою, ніж заявлені 24 кВт-год. Через це автомобілі зупинились на зарядку у місті Буськ на станціях IONITY.

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Після зарядки команда поїхала до наступної зарядної станції, що розташована в місті. Броди. Через те, що батарея авто була достатньо розігріта, Leaf зміг прийняти потужність в 47 кВт, що дозволило зарядитись з 47% до 84% за 15 хвилин.

До наступної станції в Рівному треба було подолати близько 100 км шляху, тому автори вирішили перевірити, чи зможе Leaf подолати цю відстань маючи 90% заряду батареї. Автомобілю вдалося це зробити й навіть лишилось 11% залишку, тобто на 100 км шляху Nissan Leaf в середньому витрачає 80% заряду.

Проте, з невідомих причин, на станції ECOFACTOR зарядний процес не вдалось запустити навіть з третьої спроби, тому команда обрала станцію від AutoEnterprise. Цього разу процес зарядки пройшов штатно, але, автори потрапили в невеличке ДТП й пошкодили бампер Leaf, коли відїжджали від станції.

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На той момент на годиннику вже було 17:45, тому експерти вирішили, що не встигнуть дістатися Києва до кінця доби й залишились на нічліг у готелі в місті Гоща. Однак, на зарядній станції, розташованій біля готелю, не було підходящого порту Type 1 чи CHAdeMO для Leaf.

На щастя, BYD Song Champion підтримує технологію V2L, а тому став “донором” енергії для Nissan Leaf. Наступного дня батарея Nissan була заряджена до 100%, тоді як заряд кросовера становив 65%, проте, команда “Першої Електрички” вирішила зупинитись на наступній станції зарядки вже за 70 км шляху від готелю, що знаходиться у місті Звягель.

Від станції в Звягелі до Києва залишалось ще близько 228 км. Під час подорожі, автори з’ясували, що на 50% заряду при швидкості 90 км/год, Nissan Leaf може подолати 55 км.

До наступної станції в Житомирі Leaf дістався на 8% заряду. Батарея автомобіля зарядилась до 91%, а після цього процес зарядки з невідомих причин припинився, однак, команда вирушила далі, адже цього запасу ходу мало вистачити до Києва.

Цей шлях Leaf долав з максимальною швидкістю 75 км/год, тоді як за даними бортового комп’ютера електромобіля, середня швидкість становила 65 км/год. З Гощі до хабу VIWATT в Києві команда “Першої Електрички” дісталась за 5 годин 43 хвилин.

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Підсумовуючи, подорожувати на електромобілі з маленькою батареєю можливо, хоча й доводиться часто зупинятись на зарядних станціях. Загалом, за увесь час поїздки BYD Song Plus Champion подолав 1050 км. До того ж команда з’ясувала, що кросовер від BYD здатен подолати 300 км від Гощі до Києва, витративши всього 48% заряду, проте, за умови, що середня швидкість становитиме 65 км/год.