Які бувають види переобладнання авто та коли потрібне погодження

Заміна двигуна, зміна типу кузова, переобладнання вантажного автомобіля на пасажирський або встановлення газобалонного обладнання не можуть здійснюватися самостійно. Такі дії вважаються переобладнанням і потребують офіційного погодження з державними органами та подальшої перереєстрації.

Що вважається переобладнанням транспортного засобу

Відповідно до закону України «Про дорожній рух», переобладнання транспортного засобу — це зміна типу, марки або моделі, призначення чи параметрів конструкції транспортного засобу, спеціального обладнання або номерних агрегатів, якщо такі зміни не передбачені нормативно-технічною документацією виробника.

Фактично будь-яке втручання, яке впливає на конструкцію, технічні характеристики або функціональне призначення автомобіля, вважається переобладнанням і підлягає державному контролю.

Основні види переобладнання

Найпоширенішими видами переобладнання транспортних засобів є зміна конструкції кузова, переобладнання вантажного транспортного засобу на пасажирський, заміна двигуна на інший тип або модель, встановлення додаткових пасажирських місць, переобладнання автомобіля на спеціалізований навчальний транспортний засіб, а також встановлення системи ручного керування для осіб з інвалідністю.

Окрему категорію становить встановлення газобалонного обладнання. Таке втручання також вважається переобладнанням (хоча насправді є дообладнаним) і здійснюється виключно в суб’єктів господарювання, які мають відповідні дозвільні документи та сертифікати.

Коли потрібне погодження і перереєстрація

Після завершення переобладнання транспортний засіб обов’язково підлягає перереєстрації у сервісному центрі МВС. Без внесення змін до реєстраційних документів експлуатація такого автомобіля вважається порушенням законодавства.

Важливою умовою є те, що переобладнанню підлягають лише транспортні засоби, які вже зареєстровані в Україні. Нові автомобілі, що ще не проходили первинну державну реєстрацію, не можуть бути переобладнані до моменту їх офіційного оформлення.

Процедура погодження передбачає отримання відповідного висновку щодо можливості внесення змін до конструкції. Детальна інформація про оформлення таких висновків, у тому числі у випадках переобладнання без заміни номерних агрегатів, розміщена на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС у розділі «Послуги».

Особливості встановлення газобалонного обладнання

Встановлення газобалонного обладнання здійснюється в індивідуальному порядку. Роботи можуть виконуватися лише підприємствами, які мають відповідне свідоцтво. Після монтажу ГБО транспортний засіб також підлягає обов’язковій перереєстрації з внесенням змін до реєстраційних документів.

Висновок

Переобладнання транспортного засобу без дотримання встановленої процедури створює не лише юридичні ризики для власника, а й потенційну загрозу штрафів від поліції. Саме тому будь-які конструктивні зміни мають здійснюватися виключно з подальшим оформленням у сервісних центрах МВС.