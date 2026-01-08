Які документи з автошколи потрібні при обміні старого посвідчення водія

У сервісних центрах МВС фіксують зростання кількості звернень щодо обміну дійсних зараз довічних посвідчень водія, виданих до 1991 року та раніше на території УРСР. Такі документи обміняти непросто, а у багатьох випадках і не потрібно. Але ж якщо бажання отримати тимчасовий “пластик” - Головний сервісний центр МВС рекомендує запастись терпінням та низкою додаткових документів.

Читайте також: У Чернівцях 71-річна жінка успішно склала теоретичний іспит з водіння

Довічні посвідчення водія потребують особливої перевірки, адже значна частина інформації про них відсутня або неповна в державних електронних реєстрах. Саме тому громадянам рекомендують, за можливості, мати при собі екзаменаційну картку водія та свідоцтво про закінчення автошколи.

У чому полягає проблема зі старими посвідченнями

Усі старі посвідчення водія, у тому числі видані за часів СРСР, вважаються дійсними. Головна їх перевага над сучасними пластиковими картами – відсутність терміну дії. Тобто вони довічні. Пластикові посвідчення водія діють два роки (якщо посвідчення видано вперше) або тридцять років, якщо це вже не перше посвідчення водія.

Старі посвідчення водія, видані до впровадження електронних баз даних МВС, оформлювалися в умовах паперового обліку. Внаслідок цього в Єдиному державному реєстрі МВС можуть бути відсутні або неповні відомості щодо:

самого факту видачі посвідчення;

переліку відкритих категорій;

дат їх відкриття;

результатів складання теоретичних і практичних іспитів.

Особливо це стосується документів, виданих до 1990 року, а також посвідчень, оформлених іншими республіками СРСР. У таких випадках, відповідно до пункту 30 постанови Кабінету Міністрів України № 340, може знадобитися письмове підтвердження органу, який видав посвідчення.

Чому екзаменаційна картка має значення

Екзаменаційна картка водія є одним із ключових архівних документів, які використовувалися до цифровізації обліку. Вона часто містить інформацію про:

факт складання іспитів;

послідовність відкриття категорій;

дати набуття права керування відповідними транспортними засобами.

Саме ці дані дозволяють адміністраторам сервісних центрів МВС коректно відновити історію водійського посвідчення та внести до нового документа всі підтверджені категорії. Водночас вигляд таких карток може суттєво відрізнятися, оскільки вони оформлювалися у різні роки за різними зразками.

Роль свідоцтва про закінчення автошколи

Свідоцтво про завершення навчання в автошколі не замінює екзаменаційну картку, проте може слугувати додатковим джерелом інформації. У сукупності ці документи значно полегшують перевірку даних, особливо коли електронні реєстри не містять необхідних відомостей.

Важливо розуміти, що надання цих документів не є обов’язковою вимогою для обміну посвідчення водія. Однак їх наявність може суттєво скоротити час перевірки та дозволити отримати нове посвідчення в день звернення.

Законодавчі обмеження під час обміну

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 340, до нового посвідчення водія можуть бути внесені лише ті категорії, право на які документально підтверджене. Адміністратори ТСЦ МВС не мають законних підстав вносити категорії на підставі усних пояснень заявника без відповідних доказів.

Навіть за наявності екзаменаційної картки не завжди можливо однозначно відновити повну історію відкриття всіх категорій через давність документів або особливості їх оформлення у минулі роки. У таких ситуаціях рішення ухвалюється виключно на підставі підтверджених даних і норм чинного законодавства.

Що робити, якщо документи відсутні

У разі відсутності екзаменаційної картки та свідоцтва автошколи перевірка здійснюється за наявними електронними реєстрами та паперовими архівами. Це може вплинути як на строки надання послуги, так і на перелік категорій, які будуть внесені до нового посвідчення водія.

Читайте також: Чому 80% українців не можуть скласти водійські іспити

Тому громадянам, які планують обмін посвідчення водія старого зразка, рекомендують завчасно перевірити наявність архівних документів і, за можливості, взяти їх із собою до сервісного центру МВС.