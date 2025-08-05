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Які двигуни на нових авто обирали українці у липні

Вподобання українських автовласників поступово змінюються. Частка авто з традиційними двигунами зменшується, а кількість електромобілів зростає.
Яким двигунам надавали перевагу українці у липні - Auto24

Hyundai Tucson

Євген Гудущан
logo5 серпня, 10:20
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У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 54% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив 63,1%.

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Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 35,1% липневих продажів нових авто, у липні 2024р. було 37,6%.

Водночас суттєво додав і сегмент електромобілів - з 15,3% до 24,7%. Частка гібридів майже не змінилась - 21,2%. Частка дизельних авто за рік зменшилась з 25,5% до 18,7%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – Hyundai Tucson;
  • Електро – BYD Song Plus;
  • Гібридні – Toyota RAV-4;
  • Дизельні – Renault Duster;
  • Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
#Автобізнес #Новини