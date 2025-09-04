Укр
Які двигуни в нових авто обирали українці у серпні

Частка автомобілів з традиційними двигунами зменшується, поступаючись гібридам та електричкам.
Євген Гудущан
4 вересня, 11:11
У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 49% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив майже 63%.

Читайте також: Під капотами Mercedes-Benz з'являться двигуни BMW

Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 32,3% серпневих продажів нових авто, торік було 40,8%.

  • На другому місці електромобілі, частка яких зросла з 14,3% до 27,9%.
  • Гібриди охопили 23,4% ринку, проти 22,4% у серпні 2024р.
  • Частка дизельних авто за рік зменшилась з 22,1% до 16,2%.
  • На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – Hyundai Tucson;
  • Електро – BYD Song Plus;
  • Гібридні – Toyota RAV-4;
  • Дизельні – Renault Duster;
  • Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
