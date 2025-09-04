Які двигуни в нових авто обирали українці у серпні

Посилання скопійовано!
У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 49% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив майже 63%.
Читайте також: Під капотами Mercedes-Benz з'являться двигуни BMW
Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 32,3% серпневих продажів нових авто, торік було 40,8%.
- На другому місці електромобілі, частка яких зросла з 14,3% до 27,9%.
- Гібриди охопили 23,4% ринку, проти 22,4% у серпні 2024р.
- Частка дизельних авто за рік зменшилась з 22,1% до 16,2%.
- На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – Hyundai Tucson;
- Електро – BYD Song Plus;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Дизельні – Renault Duster;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.