Які двигуни в нових авто обирали українці у серпні

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 49% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив майже 63%.

Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 32,3% серпневих продажів нових авто, торік було 40,8%.

На другому місці електромобілі, частка яких зросла з 14,3% до 27,9%.

Гібриди охопили 23,4% ринку, проти 22,4% у серпні 2024р.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 22,1% до 16,2%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли: