У зв’язку з відміною усіх податків на ввезення електромобілів в Україні з’являться нові моделі авто на електротязі. Які саме?

Nissan Leaf

Найпопулярніший у світі та Україні електромобіль Nissan Leaf наприкінці минулого року почав випускатись у новому поколінні. У нього привабливий дизайн, більший пробіг на одному заряді, кращі мультимедійні можливості. Nissan Leaf минулого покоління масово завозять в Україну вживаними, а от новими вони не ввозились. За словами ПР-координатора Nissan Motor Україна Володимира Іванова, "новий закон повинен прискорити прийняття рішення про поставки нового покоління електромобіля Nissan Leaf в Україну, однак точної дати його продажів в нашу країну поки немає".

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Renault ZOE

Популярний в Європі електромобіль нещодавно був оновлений – він отримав запас ходу в 300 км на одному заряді! Імпортер Renault в Україні обіцяв привести Renault ZOE в Україну ще минулого року. Однак вже в 2018 році вона вже точно буде в автосалонах!

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smart electric drive

Цей малюк в дво- та чотиримісній версії дуже органічний в електричному виконанні. Недарма ж в США "Смарти" будуть продаватись лише з електромоторами". Він зможе зарядити свою батарею до 80% ємності всього за 45 хвилин. Ще до відміни ПДВ та мита вартість smart electric drive мала бути досить демократичною. Тепер, за словами керівництва імпортера концерну Daimler AG в Україні, зниження цін на офіційно ввезені електромобілі може скласти до 17%. Окрім того, в 2019 році в Україні будуть продаватись електромобілі концерну Daimler AG під новим суббрендом EQ.

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Hyundai Kona

"Вже в наступному році ми будемо розглядати можливість виведення на український ринок нашого першого повністю електричного кросовера Kona EV, - говорить генеральний директор ТОВ " Хюндай Мотор Україна" Геннадій Четверухин. - Стратегією розвитку Hyundai Motor передбачено виробництво до 2022 року 22 екомобілів з різними типами трансмісії, з них два - "чисті" електромобілі". Очікується, що електрична версія Hyundai Kona зможе проїхати на одному заряді 500 км.

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BMW i3

"У наступному році ми представимо оновлені версії BMW i3, які були представлені в Німеччині в кінці цього року, - говорять в представництві BMW в Україні компанії "АВТ Баварія". - У нього - незначні поліпшення в інтер'єрі та екстер'єрі. Окрім того - нова BMW i3s, яка отримала не тільки оновлений кузов і нову колірну гамму, але і має більш потужний електромотор в 184 к.с. і 270 НМ, тоді як у базового варіанту - 170 к.с. і 250 НМ".

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Tesla Model 3

У Tesla немає офіційних дилерів в Україні, однак українці замовили на сайті виробника через Польщу чи інші країни Європи кілька сотень найдешевшої Tesla - за $35 тис. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 5,6 с і розвиває максимальну швидкість 210 км/ч. Акумуляторна батарея на 60 кВт∙год дозволяє проїхати 355 км без підзарядки.

Нагадаємо, що в Україні скасували податки для електромобілів.