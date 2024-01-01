Які електромобілі купували у березні: рейтинг

У минулому місяці український автопарк поповнили 4680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Відносно березня минулого року попит на електромобілі зріс на 6%, а у порівнянні з лютим 2025 р. на 4%. Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4532 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3885 шт.). Серед 148 комерційних електромобілів новими були тільки 7 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus - 100 од.;

Volkswagen ID.Unyx - 96 од.;

Zeekr 001 - 69 од.;

Zeekr 7X - 59 од.;

Audi Q4 e-tron - 45 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Tesla Model Y - 448 од.;

Nissan Leaf - 445 од.;

Tesla Model 3 - 410 од.;

Hyundai Kona - 273 од.;

Kia Niro - 270 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тис. електромобілів, що на 8% більше, ніж у І кв. 2024р. З них нових – 1978 од. (-26%) та 10827 вживаних (+18%).