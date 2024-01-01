Які електромобілі купували у березні: рейтинг

У минулому місяці український автопарк поповнили 4680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
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Відносно березня минулого року попит на електромобілі зріс на 6%, а у порівнянні з лютим 2025 р. на 4%. Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4532 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3885 шт.). Серед 148 комерційних електромобілів новими були тільки 7 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus - 100 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 96 од.;
- Zeekr 001 - 69 од.;
- Zeekr 7X - 59 од.;
- Audi Q4 e-tron - 45 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y - 448 од.;
- Nissan Leaf - 445 од.;
- Tesla Model 3 - 410 од.;
- Hyundai Kona - 273 од.;
- Kia Niro - 270 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тис. електромобілів, що на 8% більше, ніж у І кв. 2024р. З них нових – 1978 од. (-26%) та 10827 вживаних (+18%).