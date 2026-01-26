Які електромобілі купували українці в регіонах

За даними Укравтопрому, у 2025 році український автопарк поповнився понад 110,2 тис. електромобілів (BEV). Це підтверджує збереження високого попиту на електротранспорт, попри загальну нестабільність авторинку та обмежені фінансові можливості споживачів.

Лідери за кількістю реєстрацій

Найбільші обсяги реєстрацій електромобілів зафіксовані у п’яти регіонах:

Львівська область – 16 427 авто, з яких 91 відсоток становлять вживані.

Місто Київ – 13 588 авто, частка вживаних становить 59 відсотків.

Київська область – 8 621 авто, частка вживаних 69 відсотків.

Дніпропетровська область – 8 404 авто, частка вживаних 70 відсотків.

Рівненська область – 6 083 авто, частка вживаних 92 відсотки.

Ці показники демонструють чітку концентрацію електромобільного ринку у великих агломераціях та прикордонних регіонах, які традиційно є основними каналами імпорту авто.

Популярні нові електромобілі за регіонами

У сегменті нових електрокарів спостерігається регіональна диференціація попиту:

У Києві, Київській області та Дніпропетровській області лідером продажів став Volkswagen ID.Unyx.

У Львівській області перше місце зайняв BYD Song Plus.

У Рівненській області найбільш затребуваною моделлю став BYD E2.

Домінування китайських брендів у західних регіонах свідчить про зростаючу довіру до продукції з КНР, яка пропонує конкурентну ціну та розширені комплектації.

Бестселери серед імпортованих вживаних електромобілів

На вторинному ринку лідерство зберігають перевірені моделі:

Tesla Model Y стала найпопулярнішою у Києві, Київській області, Дніпропетровській та Львівській областях.

Nissan Leaf очолив рейтинг у Рівненській області.

Tesla Model Y приваблює покупців поєднанням запасу ходу, сучасних технологій та престижу бренду, тоді як Nissan Leaf залишається доступним варіантом для першого знайомства з електромобілем.

Аналітичні висновки

По-перше, домінування вживаних авто у більшості регіонів підтверджує, що український ринок BEV поки що залишається ціново орієнтованим.

По-друге, столичний регіон демонструє відносно вищу частку нових авто, що пояснюється кращою платоспроможністю та розвитком зарядної інфраструктури.

По-третє, активна експансія китайських виробників поступово змінює баланс сил у сегменті нових електромобілів, створюючи тиск на європейські та корейські бренди.

По-четверте, стабільний попит на Tesla і Nissan Leaf у сегменті імпорту формує вторинний ринок із прогнозованою ліквідністю, що додатково стимулює інтерес до електротранспорту.