Які електричні фургони показали на виставці в Києві

Mercedes-Benz

Експозиція Mercrdes-Banz складалась з електричного фургона eSprinter та електричного вена EQV.

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Акумуляторний eSprinter представлено після 30 років з початку випуску дизельного “Спрінтера”.

Замість баків з пальним нинішні "Спринтери" тепер мають касети з акумуляторами, замість заправки на АЗС завертають за електроенергією на зарядні станції. Батареї отримали місткість за трьома показниками. Найменший заряд – 56 кВт-год. В другому і третьому варіантах комплектації потенціал вищий – 81 та 113 кВт-год. Такого запасу вистачить як для міста, так і за його межі.

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Щодо потужності електродвигунів, то тут все залежить від вибраної версії LCV відносно довжини автомобіля, максимальної повної маси транспортного засобу (до 4,25 тонни), а також тягової здатності (до 2 тонн) та об'єму вантажу (максимум 14 м³). Тут задній привод від електромоторів з потенціалом 100 чи 150 кіловатів пікової потужності.

Інша новинка на подіумі "Автокапіталу" належить до пасажирських перевезень у преміальному сегменті. Електричний вен Mercedes-Benz EQV має 7-місний комфортний салон.

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Електротяговий потенціал тут забезпечують за вибором клієнта дві високовольтні акумуляторні батареї з місткістю 60 або 90 кВт-год. Мотор в одному виконанні - 150 кВт (204 к.с.).

Maxus

Імпортер електричних і комерційних автомобілів Maxus в Україні показав легкий електрокар міської дистрибуції e-Deliver 5, вантажний фургон e-Deliver 9 та проміжну між ними модель e-Deliver 7.

Скажімо, малюк e-Deliver 5 (див. ілюстративне відео внизу) з короткою (3100 мм) та подовженою (3450 мм) колісною базою та вантажними відсіками 6,6 та 7,6 куб. м відповідно має по паспорту навантаження 1200 кг. Зазвичай це міська дистрибуція, доставлення не дуже громіздких вантажів промислової групи товарів.

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Однак вона не лише для міста, "п’ятірка" у змішаному циклі має дальність пробігу 362 кілометри.

Звісно, зарядка у двох режимах – класична (АС) до повної стовідсоткової місткості потенціалу батареї за 7,5 години та швидка (DC) в межах 30-80% місткості за 42 хвилини. Цього достатньо для живлення електродвигуна з потужністю 163 к.с.

До речі, цей малюк спроможний тягнути на причепі 750 кг фасованого в коробки вантажу чи у клунках.

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Щодо "сьомої" та "дев’ятої" моделей e-Deliver, то вони мають однакову вантажність – беруть 1200 кг у вантажний відсік і 750 кг на причеп. У силовому потенціалі "дев’ятка" програє. Вона має лише 200 к.с. проти 231 к.с. у "сьомої" моделі.

Час зарядки у них однаковий: в режимі АС потрібно 9,3 години, а по DC – 43 хв. А ось дальність пробігу у них різна. Лідерство тут за e-Deliver-7. Ця модель у міському циклі пробігає 524, а у змішаному – 362 кілометри. У e-Deliver-9 цей показник по паспорту становить 353 та 296 км відповідно.