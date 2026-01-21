Які фургони та пікапи обирав бізнес у 2025 році: Топ нових та вживаних моделей

2025 рік для сегмента LCV видався суперечливим. Внутрішній ринок вживаної техніки просів найвідчутніше — лише 24 560 угод, що на 51,9% менше, ніж у 2024 році. Це наслідок обережності бізнесу та відкладеного попиту впродовж року, вважають в Інституті досліджень авторинку.

Натомість імпорт вживаних LCV продемонстрував стійкість — 12 511 перших реєстрацій, або плюс 18% рік до року. Підприємці охочіше вкладалися у відносно «свіжі» машини з Європи, ніж купували техніку всередині країни.

Ринок нових LCV теж дещо знизився — 5 898 реєстрацій (–9,9%). Проте ці цифри не стали критичними: сегмент зберіг життєздатність і показав, що здатен швидко реагувати на зміну умов.

Грудень: коли бізнес увімкнув турборежим

Кінець року фактично перезапустив ринок. У грудні внутрішні перепродажі зросли до 2 289 одиниць — це +3,9% місяць до місяця і понад +105% у річному вимірі. Такий стрибок свідчить про активне оновлення парків перед завершенням року.

Імпорт вживаної техніки також додав +15,4% за місяць (1 216 авто), а порівняно з груднем 2024 року зріс на 74%. Сегмент нових авто показав 606 реєстрацій: 537 — імпортні машини та 69 одиниць українського виробництва (великовузлова збірка й спецкузови).

Фактично грудень став місяцем, коли бізнес компенсував те, що не купував упродовж року.

Вторинний ринок: перевірена класика

На внутрішньому ринку LCV беззаперечним лідером залишається Mercedes-Benz Sprinter — універсальний «золотий стандарт» для перевізників, будівельників і сервісних компаній. Другу позицію стабільно утримує Renault Master, який часто виграє ціною та доступністю обслуговування.

Третє місце — за ГАЗ Газель. Попри вік і моральну застарілість, вона досі активно циркулює всередині країни через мінімальну ціну входу.

Далі в рейтингу — Volkswagen Transporter та Ford Transit. Компактний сегмент представляють Renault Kangoo, Fiat Doblo та Volkswagen Caddy. Замикають десятку Renault Trafic та великий Volkswagen Crafter.

Імпорт вживаних: прагматизм без компромісів

У сегменті імпорту бізнес голосує гаманцем. Тут перше місце у 2025 році посів Renault Master, який випередив Mercedes-Benz Sprinter — головним чином завдяки ширшій пропозиції фургонів і рефрижераторів.

Суттєву частку ринку також займають Renault Trafic та Renault Kangoo, що підкреслює довіру до французької лінійки LCV. Серед інших популярних моделей — Volkswagen Crafter, Volkswagen Transporter, Opel Movano, Mercedes-Benz Vito, Ford Transit та компактний Nissan NV200.

Нові LCV: інструмент, а не імідж

Сегмент нових авто у 2025 році був максимально утилітарним. Абсолютним лідером став Renault Express — оптимальний варіант для міської доставки та сервісного бізнесу.

Друге місце посів пікап Toyota Hilux, який залишається універсальним рішенням для важких умов. Трійку лідерів замикає великий Renault Master.

Також у топі — Fiat Ducato, «каблучки» Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Fiat Doblo, а також Citroën Jumper, Toyota Proace та пікап Mitsubishi L200.

Думка експерта

Станіслав Бучацький, співзасновник Інституту досліджень авторинку:

«Ринок LCV у 2025 році чітко розділився. Внутрішня “вторинка” за рік різко скоротилася, але грудневий стрибок понад 100% показує: бізнес адаптувався й почав активно оновлювати парк наприкінці року.

Пріоритети змінилися — замість універсальних машин купують вузькоспеціалізовані фургони та рефрижератори. Лідерство Renault Express серед нових авто вказує на активність міської доставки, а високі позиції Toyota Hilux та Mitsubishi L200 — на запит на витривалість і прохідність. Бізнес більше не купує “просто машину” — він купує інструмент».

Висновок

2025 рік для ринку LCV став роком обережності й точкових рішень. Бізнес рахував кожну інвестицію, але наприкінці року показав готовність оновлювати автопарки. І якщо економічна ситуація залишатиметься хоча б стабільною, сегмент легкої комерційної техніки має всі шанси повернутися до зростання.