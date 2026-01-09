Які легкові авто найпопулярніші на внутрішньому ринку: Топ-10 марок та моделей 2025 року

За підсумками 2025 року в Україні уклали 895 593 угоди купівлі-продажу вживаних легкових авто. Це на 18,9% менше, ніж роком раніше, однак говорити про кризу не доводиться. Ринок скоріше пройшов фазу корекції після надто активних попередніх періодів і повернувся до більш зваженого ритму, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

Також цікаво які вживані авто проганяли в Україну у 2025 році

Грудень – рекордний, але чому?

Найцікавіше сталося наприкінці року. Грудень приніс майже 80 тисяч угод і формально показав плюс понад 110% до грудня 2024-го. Але сухі відсотки тут оманливі. Насправді ніякого “буму” перепродажів не було. Адже рік тому сервісні центри МВС працювали з перебоями через проблеми з базами даних, і реєстрації фактично були паралізовані. Тож нинішній сплеск — це поєднання стабільної роботи системи, відкладеного попиту та бажання встигнути до змін податкових правил у 2026 році.

Хто головний на внутрішньому ринку

У брендовому заліку вже традиційно поза конкуренцією залишається Volkswagen. Його перевага над найближчими переслідувачами настільки велика, що нагадує епоху беззаперечного домінування у великому спорті. Для українського вторинного ринку це стабільність, перевірені агрегати та величезна пропозиція на будь-який гаманець.

Друге місце впевнено утримує Renault, але буквально дихає в спину йому ВАЗ. Історія цієї присутності проста й водночас сумна: наднизька ціна та гостра потреба в базовій мобільності. Для багатьох покупців це не питання вибору, а питання виживання — або старенька «Лада», або жодного авто взагалі.

На цьому тлі доволі показово виглядає BMW, який випереджає більш прагматичні Skoda та Toyota. Український покупець часто керується не лише калькулятором, а й емоціями. Мрія з юності, бажання «їздити краще, ніж учора», або просто прагнення виділитися працюють не гірше за аргументи про надійність і вартість обслуговування.

Трохи далі в рейтингу щільною групою йдуть Audi та Mercedes-Benz. Разом вони формують той самий прошарок 15–20-річного преміуму, власники якого зазвичай добре розуміють, що економія тут закінчується на ціні купівлі.

Моделі, що тримають ринок

Абсолютним лідером серед моделей залишається Volkswagen Passat. Для українського вторинного ринку це вже давно не просто автомобіль, а певний соціальний символ. Він достатньо великий, універсальний і зрозумілий, щоб закривати більшість життєвих сценаріїв.

Одразу за ним — феномен, який не піддається віку, Daewoo Lanos. Попри поважні роки, саме він для багатьох стає першим власним авто й тим самим «вхідним квитком» у світ індивідуальної мобільності.

Далі розташувалися Skoda Octavia та Volkswagen Golf — машини, які роками доводять просту істину: універсальність і перевірена конструкція продаються краще за будь-які модні експерименти.

Другу половину десятки формують знайомі кожному українському водієві моделі. Тут і Renault Megane, і бізнес-клас у вигляді BMW 5 Series, і трохи компактніша BMW 3 Series. Компанію їм складають Ford Focus, Audi A6 та Opel Astra.

Саме ці автомобілі складають «кістяк» внутрішнього ринку й забезпечують більшість щоденних поїздок країною.

Розкіш живе за власними правилами

Паралельно з масовим сегментом у 2025 році впевнено почувався й світ дорогих авто. Найчастіше власників серед преміуму змінювали автомобілі Porsche — понад три тисячі разів. Цей бренд став своєрідною точкою входу в сегмент між серійними моделями та справжньою екзотикою.

Втім, і справжній люкс без руху не стояв. За рік українці перепродали понад сотню Bentley та кілька десятків Rolls-Royce. Свою аудиторію знайшли Maserati, Lamborghini, Aston Martin, а також поодинокі, але показові Ferrari та McLaren. Навіть ультралюксовий Maybach знайшов своїх покупців, доводячи, що для цього сегмента макроекономіка часто має другорядне значення.

Також цікаво який збір до пенсійного фонду у 2026 році?

Коментар експерта

Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку:

«Внутрішній ринок перепродажів — це дзеркало всього авторинку. Те, що ми бачимо в топах сьогодні, є прямим наслідком продажів нових авто та імпорту вживаних машин за попередні роки.

Якщо порівняти 2025-й, скажімо, з 2015 роком, різниця колосальна. Тоді ринок був заповнений переважно “вазами” та переробленими фургонами. Сьогодні ж навіть у 20-річному автомобілі є базові елементи безпеки, які раніше були недоступні масовому покупцеві.

Ці зміни не випадкові. Вони стали результатом законодавчих рішень 2016 та 2018 років і короткого, але дуже показового періоду нульового розмитнення у 2022-му. На шляху до ЄС український авторинок ще не раз змінюватиметься, і ці трансформації точно будуть не менш цікавими».