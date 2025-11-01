Які найдоступніші нові авто з повним приводом продаються в Україні

ФОТО: Suzuki|
Suzuki Jimny
Ще недавно повнопривідні автомобілі асоціювались лише з позашляховиками. Та сьогодні 4×4 — це не лише про бруд і колії. Таку трансмісію мають навіть електромобілі, яким повний привод додає не прохідності, а динаміки та стабільності.
На українському авторинку нині можна знайти чимало нових авто з повним приводом вартістю до $29 000 — і серед них є як «класичні» бензинові SUV, так і сучасні EV-моделі, повідомляє AUTO.RIA.
Також цікаво як обрати свій перший автомобіль: поради новачкам
12 найдоступніших повнопривідних авто 2025 року
Suzuki Jimny — від $22 550
1.5i, 102 к.с., 5МТ
Найменший, але найсправжніший рамний позашляховик у добірці. Легкий, короткобазний і готовий пройти там, де інші «сідають на пузо». Справжній 4×4, знижений ряд, легендарна надійність.
Suzuki Vitara — від $24 330
1.4i, 140 к.с.
Легка, динамічна, з системою AllGrip і можливістю блокування муфти. Перевірений мотор, оптимальна ціна, жвавий характер.
Прагнете придбати новий та надійний автомобіль, але “не за всі кошти світу”? Таке авто існує! Це оновлена SUZUKI Vitara – японське авто з надійним бензиновим двигуном, яке коштує від 899 900 грн.
Рекламна інформація
BYD Leopard 3 — від $24 495
EV, 422 к.с.
Двомоторний електричний кросовер із розгоном, як у спорткара. 422 «конячки» і нуль викидів. Повний привод — для динаміки.
Suzuki S-Cross — від $25 070
1.4i, 129 к.с., mild hybrid
Спокійний, збалансований кросовер для міста й заміських поїздок. AllGrip, економічність, комфортна поведінка.
Восени та взимку власники повнопривідних автомобілів мають відчутну перевагу перед звичайними легковиками. SUZUKI S-CROSS можна обрати з приводом 4х4 вже у базовій версії. До того ж система ALLGRIР дозволяє вибрати один з чотирьох режимів їзди для різних дорожніх та погодних умов.
Рекламна інформація
Chery Hilma — від $26 192
2.3d, 160 к.с.
Новий дизельний пікап із повним приводом. Пропозицій небагато, але потенціал цікавий.
Haval H6 — від $26 215
2.0i, 204 к.с.
Китайський хіт із хорошим оснащенням і надійним AWD. Потужність, простір, адекватна ціна.
Renault Duster — від $26 430
1.2i, 130 к.с., mild hybrid
Класика українських доріг. Надійний, недорогий і перевірений. Мінус: дизельна 4×4 версія більше не доступна.
Smart #1 — від $26 800
EV, 428 к.с.
Новий електричний Smart на платформі Zeekr X і Volvo EX30. Плюси: стиль, потужність, компактність.
Mitsubishi ASX — від $27 145
2.0i, 150 к.с.
Перевірений японський кросовер із класичним AWD. Плюси: простота, довговічність, актуальний дизайн.
До речі тест-драйв Mitsubishi ASX
BMW iX1 — від $27 999
EV, 313 к.с.
Найдоступніший повнопривідний BMW — і водночас електричний. Переваги: динаміка, престиж, інтелектуальне керування тягою.
Zeekr X — від $28 000
EV, 428 к.с.
Китайський преміум-кросовер на тій самій базі, що Smart #1. Плюси: швидкий, сучасний, високотехнологічний.
JAC T8 — від $28 122
2.0d, 139 к.с.
Класичний дизельний пікап для роботи, риболовлі чи фермерства. Переваги: рама, демультиплікатор, надійність.
Також цікаво які офіційні електромобілі доступні в Україні
Чому електромобілі з повним приводом стають популярнішими?
Раніше 4×4 асоціювався з позашляховиками, а тепер — з динамічними EV. Додати другий електромотор для повного приводу легко, а потужність у 400+ к.с. стала нормою навіть для компактних кросоверів.
Проте варто пам’ятати: повний привод електрокара — це про швидкість і стабільність, а не про подолання гірських потоків.
Висновок
Сьогодні повнопривідні авто — не лише для мисливців чи туристів. Це — інструмент безпеки та впевненості у будь-яку погоду. І навіть у межах бюджету до $29 000 українські покупці мають з чого вибрати: від рамного Jimny до електричного BMW iX1; від робочого JAC T8 до стильного Zeekr X.