Які найдоступніші нові авто з повним приводом продаються в Україні

Ще недавно повнопривідні автомобілі асоціювались лише з позашляховиками. Та сьогодні 4×4 — це не лише про бруд і колії. Таку трансмісію мають навіть електромобілі, яким повний привод додає не прохідності, а динаміки та стабільності.

На українському авторинку нині можна знайти чимало нових авто з повним приводом вартістю до $29 000 — і серед них є як «класичні» бензинові SUV, так і сучасні EV-моделі, повідомляє AUTO.RIA.

12 найдоступніших повнопривідних авто 2025 року

Suzuki Jimny — від $22 550

1.5i, 102 к.с., 5МТ

Найменший, але найсправжніший рамний позашляховик у добірці. Легкий, короткобазний і готовий пройти там, де інші «сідають на пузо». Справжній 4×4, знижений ряд, легендарна надійність.

Suzuki Vitara — від $24 330

1.4i, 140 к.с.

Легка, динамічна, з системою AllGrip і можливістю блокування муфти. Перевірений мотор, оптимальна ціна, жвавий характер.

BYD Leopard 3 — від $24 495

EV, 422 к.с.

Двомоторний електричний кросовер із розгоном, як у спорткара. 422 «конячки» і нуль викидів. Повний привод — для динаміки.

Suzuki S-Cross — від $25 070

1.4i, 129 к.с., mild hybrid

Спокійний, збалансований кросовер для міста й заміських поїздок. AllGrip, економічність, комфортна поведінка.

Chery Hilma — від $26 192

2.3d, 160 к.с.

Новий дизельний пікап із повним приводом. Пропозицій небагато, але потенціал цікавий.

Haval H6 — від $26 215

2.0i, 204 к.с.

Китайський хіт із хорошим оснащенням і надійним AWD. Потужність, простір, адекватна ціна.

Renault Duster — від $26 430

1.2i, 130 к.с., mild hybrid

Класика українських доріг. Надійний, недорогий і перевірений. Мінус: дизельна 4×4 версія більше не доступна.

Smart #1 — від $26 800

EV, 428 к.с.

Новий електричний Smart на платформі Zeekr X і Volvo EX30. Плюси: стиль, потужність, компактність.

Mitsubishi ASX — від $27 145

2.0i, 150 к.с.

Перевірений японський кросовер із класичним AWD. Плюси: простота, довговічність, актуальний дизайн.

BMW iX1 — від $27 999

EV, 313 к.с.

Найдоступніший повнопривідний BMW — і водночас електричний. Переваги: динаміка, престиж, інтелектуальне керування тягою.

Zeekr X — від $28 000

EV, 428 к.с.

Китайський преміум-кросовер на тій самій базі, що Smart #1. Плюси: швидкий, сучасний, високотехнологічний.

JAC T8 — від $28 122

2.0d, 139 к.с.

Класичний дизельний пікап для роботи, риболовлі чи фермерства. Переваги: рама, демультиплікатор, надійність.

Чому електромобілі з повним приводом стають популярнішими?

Раніше 4×4 асоціювався з позашляховиками, а тепер — з динамічними EV. Додати другий електромотор для повного приводу легко, а потужність у 400+ к.с. стала нормою навіть для компактних кросоверів.

Проте варто пам’ятати: повний привод електрокара — це про швидкість і стабільність, а не про подолання гірських потоків.

Висновок

Сьогодні повнопривідні авто — не лише для мисливців чи туристів. Це — інструмент безпеки та впевненості у будь-яку погоду. І навіть у межах бюджету до $29 000 українські покупці мають з чого вибрати: від рамного Jimny до електричного BMW iX1; від робочого JAC T8 до стильного Zeekr X.