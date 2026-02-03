Які нові авто купували в Україні у січні: рейтинг

За підсумками січня десять найпопулярніших моделей сформували 37 відсотків усього ринку нових легкових автомобілів в Україні. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Такий показник свідчить про подальшу концентрацію попиту навколо обмеженого кола моделей, що поєднують доступну ціну, адаптацію до українських дорожніх умов та розвинену сервісну мережу.

Топ-10 нових легкових автомобілів січня

Перше місце посів Renault Duster — 409 проданих авто. Модель зберігає лідерство завдяки репутації надійного кросовера, відносно доступній вартості та високій прохідності. Велика кількість продажів – державні закупівлі для силових структур.

Друге місце зайняв Toyota RAV-4 із результатом 334 автомобілі. Попит підтримується завдяки гібридним версіям і високому рівню ліквідності на вторинному ринку.

Третю позицію отримав Toyota Land Cruiser Prado — 218 одиниць. Модель традиційно користується попитом у корпоративному сегменті та серед покупців у регіонах із складними дорожніми умовами.

Четверте місце — Hyundai Tucson, 200 проданих авто. Кросовер утримує стабільні позиції завдяки сучасному дизайну та широкій лінійці комплектацій.

П’яте місце посів BYD Leopard 3 — 169 автомобілів. Це один із прикладів активного проникнення китайських брендів у сегмент SUV.

Шосту позицію зайняла Mazda CX-5 — 139 одиниць, яка залишається популярною серед покупців, орієнтованих на керованість та дизайн.

Сьоме місце — Skoda Kodiaq із результатом 138 авто, що зберігає сильні позиції в сімейному та корпоративному сегменті.

Восьме місце посів BYD Sea Lion 06 — 110 автомобілів, демонструючи інтерес до електрифікованих моделей з Китаю.

Дев’ята позиція — Volkswagen ID.Unyx, 96 проданих авто. Модель китайського походження також представляє електричний сегмент.

Десяте місце зайняла Skoda Octavia — 84 одиниці, яка продовжує залишатися однією з найпопулярніших моделей у класі C.

Загальні тенденції ринку

Результати січня показують кілька ключових трендів: