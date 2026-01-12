Які перспективи окреслили у Турині щодо постачань автобусів для Харкова

Не нові, але добре доглянуті туринські пасажирські машини в яскравому різнобарв'ї жовтих, синіх, червоних та білих кольорів уже добре відомі харків'янам та гостям міста.

За словами мера Ігоря Терехова, друга партія складається з десяти автобусів і половина з них ужев Харкові й днями вийде на маршрути міста.

Просторі, комфортні й зручні

І хоча марка та модель не вказані, на фото добре проглядаються риси автобусів Irisbus. Ці 12-метрові машини класу City мають просторий салон на 98 паспортних місць – 26 крісел для сидячих пасажирів та 72 стоячих.

Окрім цього в салоні перед середніми дверима утворено зону для розміщення крісла колісного та дитячої коляски. Сам 2-вісний автобус всередині виглядає просторим, хоча зовні він не страждає масивністю, має габарити 11,99 м × 2,5 м × 3 м.

Туринські автобуси з автопарку GTT Gruppo Torinese Trasporti освоюють харківські маршрути. Фото: мерія Харкова

Зручності в прискоренні посадки й висадки людей на зупинках додають троє дверей (2+2+2) та притаманно сьогоденню неодмінність – низька підлога з системою нахилу підлоги до бровки тротуару.

Автобуси з Турина йшли, йдуть і будуть йти

Італійська пасажирська машина комплектується дизельним двигуном потужністю 290 л.с. (213 кВт). Екологічний стандарт витримано – Euro 5.

Взимку в цих салонах тепло від конвекторного опалення, а влітку – комфортно від працюючого кондиціонера. Фото: мерія Харкова

Ця партія вирушила до України ще 14 грудня (відео можна переглянути ниже, двічі підряд натиснувши у зоні двох нижніх рядків тієї плашки). А 9 січня мерія Турина за цим же маршрутом до Харкова знову відправила автобуси зі свого комунального підприємства GTT Gruppo Torinese Trasporti.

"Автобуси, які в Турині закінчили свій експлуатаційний цикл, повертаються сьогодні, щоб грати найважливішу роль, гарантуючи мобільність та послуги місту, яке, незважаючи на труднощі, продовжує жити, працювати та рухатися. Підтримка на цьому не припиняється, передача автобусів в Україну продовжиться: до літа очікуються додаткові відвантаження, 40 нових машин призначені для Харкова", – два дні тому зазначили в GTT Gruppo Torinese Trasporti.