Які податки доведеться сплатити при даруванні автомобіля

Плануєте подарувати свій транспортний? Так, це можливо зробити в сервісному центрі МВС безоплатно. Проте є один нюанс, про який варто знати. Умови дарування залежать від того, чи є одержувач вашого подарунка є вашим родичем чи сторонньою особою.

Якщо транспортний засіб дарується члену сім’ї першого або другого ступеня спорідненості, податок не сплачується. До першого ступеня спорідненості належать батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. До другого ступеня спорідненості – рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері й з боку батька, онуки.

У яких випадок сплачується податок

Якщо людина, якій плануєте подарувати рухоме майно, не належить до родичів першого та другого ступенів споріднення, згідно з податковим кодексом України, сплачується податок на доходи фізичних осіб. Він становить 5% від вартості будь-якого подарунка та 5% військового збору. Нерезиденти мають сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та 5% військового збору. Для військовослужбовців ставка військового збору лишається на рівні 1,5%. Квитанцію про сплату податків необхідно надати адміністратору під час оформлення договору дарування.

Як перереєструвати транспортний засіб за договором дарування

Перереєстрація транспортного засобу за договором дарування відбувається в сервісному центрі МВС в день надання послуги. З собою необхідно взяти перелік документів:

паспорт громадянина України;

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення до сервісного центру МВС не обдаровуваного або не дарувальника);

документ, що підтверджує ступінь спорідненості (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

договір дарування оформляється безкоштовно.

Орієнтовна вартість послуги з перереєстрації за договором дарування: для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 1306 грн. Сюди входить: адміністративна послуга – 350 грн, бланк свідоцтва – 606 грн, номерний знак – 350 грн.

Звертаємо увагу, якщо особа вже має в наявності нотаріально посвідчений договір дарування, необхідно звернутися до сервісного центру МВС. До основного переліку документів необхідно також взяти нотаріально посвідчений договір дарування.