Які послуги водію та автовласнику можна отримати у ЦНАП

МВС продовжує розширювати доступ до державних послуг через мережу ЦНАПів. Завдяки цій співпраці українці можуть отримати основні послуги сервісних центрів МВС ближче до місця проживання — без черг, додаткових поїздок і бюрократичних процедур.

Розширення можливостей у регіонах

У Хмельницькому ЦНАП на вул. Соборній, 16 почав надавати ще більше послуг сервісних центрів МВС, серед яких:

обмін або відновлення посвідчення водія без складання іспитів;

реєстрація нового транспортного засобу без огляду експерта;

перереєстрація автомобіля у разі зміни анкетних даних власника.

За словами начальника регіонального сервісного центру МВС Ігоря Мельника, головна мета ініціативи — зробити державні послуги максимально зручними для кожного громадянина. “Співпраця з ЦНАПами дозволяє людям отримувати популярні послуги в зручному місці, без зайвих витрат часу”, — наголосив він.

У Хмельницькій області вже дев’ять ЦНАПів працюють за цією моделлю, а лише за дев’ять місяців 2025 року громадянам надано понад 1,6 тисячі послуг — з них 500 з реєстрації транспортних засобів і 1100 з обміну посвідчення водія.

Харківщина приєднується до ініціативи

У смт Пісочин під Харковом підписано узгоджене рішення про співпрацю між регіональним сервісним центром МВС і селищною радою.

У місцевому ЦНАПі незабаром можна буде оформити реєстрацію або перереєстрацію авто, замовити індивідуальні номерні знаки, отримати свідоцтво для виїзду за кордон чи обміняти посвідчення водія.

Географія співпраці ширшає

У Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях уже укладено 41 угоду про співпрацю між громадами та сервісними центрами МВС. Послуги надаються у 19 ЦНАПах трьох регіонів, зокрема у Вінниці, Умані, Кропивницькому, Жмеринці, Світловодську та Знам’янці.

Найпопулярнішими залишаються послуги реєстрації, перереєстрації та обміну посвідчень водія, а також виготовлення індивідуальних номерів.

Мета — зменшення черг у ТСЦ МВС

МВС наголошує, що мета проєкту — зменшення навантаження на територіальні підрозділи та створення єдиного стандарту зручного державного сервісу. Завдяки взаємодії з громадами громадяни отримують необхідні документи швидше, у комфортних умовах і з мінімальними витратами часу.