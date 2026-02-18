Які ризики чекають українців при купівлі автоцивілки

Під час укладення договору страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ, або автоцивілки) критично важливо уважно перевіряти всі внесені до полісу дані, пише МСТБУ. Йдеться про номерний знак, VIN-код, марку та модель авто, рік випуску, а також персональні дані страхувальника.

Погоджуватися на укладення договору та сплачувати страхову премію слід лише після того, як ви переконалися, що інформація є повною та достовірною.

Чому це важливо

Наявність помилок або недостовірних відомостей у договорі страхування може стати підставою для відмови страхової компанії у здійсненні страхової виплати. У такому разі обов’язок з відшкодування збитків покладається безпосередньо на страхувальника.

На це звертає увагу Моторне (транспортне) страхове бюро України, яке координує систему ОСЦПВ та узагальнює практичні кейси.

Приклади з практики

Ситуація зі збереженими номерними знаками після продажу авто

Власник продав автомобіль, але залишив за собою номерні знаки та зареєстрував їх на новий транспортний засіб. Під час оформлення нового договору страхування поліс було створено за номерним знаком, і система автоматично підтягнула дані вже проданого автомобіля.

Страхувальник не перевірив інформацію, і в результаті договір фактично було оформлено на інший транспортний засіб. Новий автомобіль залишився без чинного страхового покриття.

Подвійне страхування одного авто

У сім’ї було два автомобілі однієї марки. Через помилку уклали два договори страхування щодо одного й того самого транспортного засобу. Інший автомобіль залишився без полісу ОСЦПВ, що з’ясувалося вже після ДТП з вини його власника.

Під час оформлення договорів страхувальник не перевірив характеристики авто, зазначені в полісах. У підсумку родина була змушена самостійно відшкодовувати витрати на ремонт як свого незастрахованого автомобіля, так і транспортного засобу потерпілої сторони.

Правові та фінансові наслідки

У подібних ситуаціях часто виникають спори між страхувальником, страховим агентом і страховою компанією. Проте формально відповідальність за коректність наданих даних несе саме страхувальник, який підписує договір.

Висновок

Перед підтвердженням оформлення Автоцивілки обов’язково перевіряйте:

Номерний знак і VIN-код.

Марку, модель та рік випуску авто.

Коректність персональних даних.

Строк дії договору.

Уважність на етапі укладення договору допоможе уникнути серйозних фінансових ризиків і гарантує належний страховий захист у разі настання ДТП.