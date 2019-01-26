Тема зимових шин найчастіше зводиться до питання: з шипами або без? І тільки найбільш "просунуті" водії спантеличуються питанням: вузькі або широкі? Авто24 має що сказати з цього приводу.

А в чому, власне, суть питання? Можливо, не в тому, що ви подумали відразу. Залиште припущення про те, що вузьке колесо глибше провалюється в пухкий сніг – ви ж не збираєтеся в подорож заполярними просторами. Вибираючи разом з вами фрикційні (нешиповані) зимові шини, ми поговоримо про звичайні сімейні автомобілі, що експлуатуються в умовах типової української зими.

На такому щільному снігу теоретично краще працює вузька шина, оскільки її протектор глибше вдавлюється в сніг і краще тримається за дорогу.

Міркувань, що стосуються ширини фрикційної зимової шини, два.

У вузького колеса більше питомий тиск на поверхню. Тобто кожен квадратний міліметр його протектора сильніше тисне на слизьку поверхню і краще видаляє з неї мікрошар води, яка служить змащенням при ковзанні колеса. У широкого колеса в плямі контакту з дорогою більше ламелей (тонких розрізів протектора), які сумарно забезпечують краще зчеплення зі слизькою поверхнею.

Читайте також: Коли міняти шини на зиму і чи варто це робити

І той, і інший аргумент ніби розумні – так які шини краще? Випробування, проведені незалежними експертами-шинниками на двох шинах однієї моделі, але різної ширини – наприклад, 205 і 225 мм – не дають ясної відповіді на питання. На льоду більш ефективно гальмує і розганяється широка шина.

А на щільному (але не обледенілому) снігу краще гальмує вузьке колесо: шашки його протектора глибше провалюються в сніг, що допомагає колесу зупинитися. Причому різниця гальмівного шляху істотно вплине на безпеку: більше півтора метрів зі швидкості 50 км/год! Прикиньте (якщо це взагалі можливо), яке саме покриття частіше буває взимку на дорогах, де ви їздите, і робіть свій вибір.

Чим більше лемелів (тонких прорізів протектора) в плямі контакту шини з дорогою, тим краще колесо чіпляється за лід і відполірований сніг.

Але слід зазначити, що коефіцієнт зчеплення коліс на зимовій дорозі дуже сильно залежить від температури повітря, якості снігу і малюнка протектора шин. Тому замість конкретної відповіді на питання “які купити зимові шини, вузькі або широкі”, ми краще дамо перевірену пораду: взимку рухайтеся з меншою швидкістю і з підвищеною увагою ставтеся до дій інших водіїв.

Читайте також: Чим відрізняються преміальні шини від бюджетних

І ще одна гарантовано правильна порада: якщо вже у вас є можливість вибирати розмірність зимових шин, шукайте не вузькі або широкі, а з меншим посадковим діаметром і більш високим профілем. Взимку такі колеса мають однозначні переваги.

Шини з меншим радіусом не тільки коштують дешевше, але і при високому профілі краще гасять поштовхи від вибоїн та криги, які взимку так докучають пасажирам і “витратникам” підвіски. Правда, при такому виборі доведеться обзавестися другим комплектом дисків відповідного розміру.

Шини з таким низьким профілем не годяться для нашої зими: вони погано поглинають енергію ударів коліс об криги і вибоїни, яких взимку так багато на дорозі

Але навіть якщо ви вирішите для зимової гуми залишити колишній посадковий розмір, постарайтеся вибрати шини з максимально високим для вашої машини профілем. Такі колеса будуть більше по зовнішньому діаметру на сантиметр-півтора, і це збільшення дорожнього просвіту стане вам в нагоді в снігу або обледенілих коліях.

Рекомендация Авто24

Вирішуючи, які купити шини на зиму, не забудьте звіритися з результатами тестів, які проводять незалежні інститути або спеціалізовані медіаресурси. Як правило, зі складених експертами-випробувачами таблиць і діаграм можна зрозуміти, яка з моделей певного розміру краще поводиться на льоду, яка на снігу, на мокрому асфальті, в мороз, в відлигу і так далі. Можливо, тоді і питання ширини протектора зніметься саме собою.

Читайте також: Що взяти в далеку дорогу зимою: 10 важливих предметів