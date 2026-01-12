Які способи обману виявляють під час складання водійських іспитів

У сервісних центрах МВС триває системна робота з виявлення та припинення порушень під час складання іспитів на право керування транспортними засобами. У січні 2026 року зафіксовано два випадки у Хмельницькій області та на Волині, які свідчать про спроби отримати водійське посвідчення з порушенням.

Кам’янець-Подільський: технічні засоби для списування

У сервісному центрі МВС міста Кам’янець-Подільський кандидат у водії намагався скласти теоретичний іспит із використанням прихованої камери та спеціальних засобів зв’язку. Під час тестування адміністратори звернули увагу на підозрілу поведінку та з’ясували, що екзаменаційні питання передавалися в режимі реального часу стороннім особам.

Особи, які перебували на паркувальному майданчику поблизу сервісного центру, за допомогою технічних пристроїв передавали кандидату сигнали з підказками правильних відповідей. У результаті складання іспиту було припинено, результат анульовано. Інформацію про правопорушення передано до Національної поліції.

У ГСЦ МВС нагадують, що відповідно до наказу МВС № 515 під час проведення теоретичних і практичних іспитів заборонено використання будь-яких сторонніх технічних засобів, електронних пристроїв, допомоги третіх осіб або спроби впливу на результати тестування. У разі виявлення таких дій іспит припиняється без зарахування результату.

Волинь: викрито схему «вирішення питання»

Ще один випадок порушення зафіксовано на Волині. Оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції викрили 55-річного жителя Рівненської області, який пропонував «допомогу» під час складання практичного іспиту з водіння.

Чоловік запевняв, що має вплив на працівників сервісних центрів МВС та може гарантувати позитивний результат іспиту за грошову винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Зустрічі з потенційними «клієнтами» він організовував на нейтральній території, подалі від сервісних центрів.

7 січня бігунка затримали на автозаправній станції під час отримання грошей. Під час обшуку правоохоронці вилучили медичні довідки, копії документів громадян, грошові кошти та інші докази. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною третьою статті 369-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті досить широка і мінімальна відповідальність по ній штраф тисяча гривень. Максимальна – позбавлення волі строком до восьми років із конфіскацією майна.

Що відбувається у сервісних центрах МВС

За статистикою Головного сервісного центру біля 80% кандидатів у водії провалюють іспити. Така ситуація створює значні корупційні ризики. Людина, яка не може сумлінно скласти іспит – активно шукає альтернативні варіанти.

Офіційно у сервісних центрах МВС наголошують, що кримінальна відповідальність настає як для осіб, які пропонують або отримують неправомірну вигоду, так і для тих, хто її надає. Також офіційно закликають повідомляти про виявлені факти корупції.