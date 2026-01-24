Які типи кузовів бувають у свідоцтві про реєстрацію

Під час реєстрації транспортного засобу у сервісних центрах МВС у свідоцтві про реєстрацію зазначається низка технічних характеристик, серед яких окреме місце займає тип кузова. Саме цей параметр визначає конструктивні особливості автомобіля, його функціональне призначення та категорію використання.

Читайте також: Mercedes-Benz готує G-Class в кузові кабріолет: фото

Тип кузова в Україні має юридичне значення, оскільки використовується при внесенні даних до Єдиного державного реєстру МВС, оформленні страхових полісів, проходженні (або звільнені від) технічного контролю та проведенні перереєстрації.

Де зазначається тип кузова

У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу код типу кузова вказується у графі D.4 «Тип кузова». Позначення відповідають європейській класифікації, яка застосовується і в Україні під час обліку транспортних засобів.

Найпоширеніші скорочені коди

AA — седан. Класичний закритий кузов із чітко відокремленим багажним відділенням.

AB — хетчбек. Автомобіль із задніми дверима, що відкриваються разом зі склом, та поєднаним салоном і багажником.

AC — універсал. Кузов із подовженим дахом і збільшеним багажним простором, який не відокремлений від салону.

AD — купе. Дводверний автомобіль зі спортивним дизайном і заниженою лінією даху.

AE — кабріолет. Автомобіль із відкритим або складним дахом.

BB — фургон. Колісний транспортний засіб, у якому кабіна об’єднана з вантажним відсіком.

SE — житловий причіп (караван). Призначений для використання як пересувне житлове приміщення.

Такі коди дозволяють стандартизувати облік транспортних засобів, уникати неоднозначностей у документах та забезпечувати єдині підходи до класифікації автомобілів у державних реєстрах.

Чому це важливо для автовласників

Знання скорочених позначень типу кузова допомагає власникам транспортних засобів краще орієнтуватися у власних реєстраційних документах, уникати помилок під час оформлення договорів купівлі-продажу, страхування або внесення змін до реєстраційних даних.

Також цікаво: Чиновники отримують хабарів на розмитненні авто у $50 мільйонів на рік: Мінцифри

Крім того, невідповідність фактичної конструкції автомобіля зазначеним у документах даним може призвести до проблем під час технічного огляду, митного оформлення або перевірок на дорозі.

Усі дані про тип кузова вносяться до Єдиного державного реєстру МВС під час першої реєстрації транспортного засобу або при офіційному переобладнанні автомобіля. У разі виникнення сумнівів власникам рекомендується звертатися до сервісних центрів МВС для перевірки інформації та отримання консультації.