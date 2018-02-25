Як завести машину, якщо дизель замерз і не подає ознак життя? Універсальний рецепт відомий всім, але далеко не кожному доступний. Пропонуємо кілька заходів, які з великою ймовірністю допоможуть вирішити проблему.

Що робити, якщо дизель замерз? Як завести машину? – це, мабуть, найпоширеніші страшилки, якими лякають початківців-дизелеводів бувалі водії. Ситуація нехай і не найтиповіша – принаймні, для українських зим, але вельми вірогідна. Факторів, що впливають на пуск дизеля, достатньо, і у вітчизняних умовах експлуатації хоча б один з них бодай раз, та проявить себе. Отже, якщо дизель замерз, і ви впевнені, що справа саме в замерзлому паливі, дійте:

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1. Ідеальний варіант – поставити автомобіль на пару-трійку годин у тепло: опалювальний або підземний гараж, автомийку, цех СТО. Підкажемо ще кілька екзотичних, але вірних варіантів: гараж пожежних машин (бази рятувальників є в кожному райцентрі), розподільний пункт теплоцентралі (зустрічаються у дворах багатоповерхівок), власне котельня (можна знайти по високих трубах). Але повний відігрів автомобіля – справа витратна і в часовому, і в грошовому обчисленні.

Якщо дизель замерз, це у першу чергу значить, що забився парафіном паливний фільтр. Починати оттаювання треба з нього – якщо, звичайно, ви упевнені, що через наднизьку температуру парафін не випав в усій паливній системі.

2. Глобальне замерзання дизпалива в автомобілі малоймовірно для української зими – хіба що за вікном мінус 20°С, а у вас в баці і паливній системі через якесь непорозуміння опинилася літня солярка. В наших умовах паливо зазвичай перемерзає у фільтрі і може бути ще – в тих місцях паливопроводу, які проходять у відкритому місці. Почніть з фільтра: щільно накрийте його великою ганчіркою і поливайте її гарячою водою з термосу або чайника. При морозі до – 10°С буде достатньо 1,5 – 2 літра окропу і 10 хвилин очікування. Парафін, що випав із солярки в фільтрі, знову розчиниться в ній, звільнить фільтруючий елемент і двигун запрацює. Без ганчірки лити окріп на фільтр не рекомендується: і витрата води збільшиться, і контрастний душ може спричинити тріщини на матеріалі корпусу.

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3. Якщо морочитися з термосом і ганчіркою не хочеться, але є доступ до мережі 220 В, можна прогріти фільтр будівельним феном. Робити це потрібно вкрай акуратно, обдуваючи корпус приладу з деякої відстані і переміщуючи струмінь гарячого повітря по всій його поверхні, щоб не викликати місцевий перегрів металу. Цим же девайсом – і з не меншою обережністю – можна відігріти і паливопровід там, де він доступний.

Використання зимового палива з перевірених брендових АЗС зводить ймовірність замерзання паливної системи до мінімуму. Але не виключає цього зовсім.

4. Можна замінити фільтруючий елемент паливного фільтру новим, якщо такий є і якщо така операція в принципі під силу вам чи комусь із присутніх. Звичайно, якщо паливо зовсім вже не відповідає температурі, то незабаром після запуску мотора фільтр знову заб'ється випадаючим парафіном.

5. Щоб відігрітий або замінений фільтр не забився на морозі знову, додатково можна застосувати такий прийом: в окремій каністрі нагріти до 60-70°C десять – двадцять літрів дизпалива, розчинити в ньому присадку-антигель і влити суміш в бак автомобіля. Паливо в баку перемішається, нагріється в цілому, і двигун почне працювати. Якщо мороз не сибірський, то цього вистачить до того моменту, коли дизель, що працює, прогріється і почне повертати в бак трубопроводом "зворотки" підігріте в підкапотному просторі дизпаливо.

Присадки для запобігання кристалізації парафіну в дизпаливі – ефективний засіб протистояння морозам, але застосовувати їх треба завчасно.

6. Варіант для лінивих – прогріти підкапотний простір побутовим тепловентилятором. При цьому відкритий капот потрібно обернути плівкою, пледом, брезентом або іншим відповідним матеріалом. Звичайно, потрібно стежити за процесом, а тепловентилятор повинен бути справним, із діючим захисним реле на той випадок, якщо порушиться циркуляція гарячого повітря через зміщення приладу або попадання на нього вашого покривала. Цей спосіб працює, якщо паливний фільтр розташований біля двигуна, а не під кузовом машини.

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Зрозуміло, що коли дизель вже замерз, значить раніше водій вчинив якусь помилку: або заправився дизпаливом не по сезону, або не поміняв вчасно паливний фільтр, або не залишив машину на ніч у теплому місці. Гарантовано якісне зимове паливо або превентивне застосування добавок-антигелів допоможуть позбутися таких сюрпризів. А наступного разу ми поговоримо про те, як завести машину з дизелем, якщо є підозри на те, що винне не загусле паливо, а інші фактори.

Нагадаємо, що нещодавно експерти зясували, наскільки "зимове" дизпаливо є "зимовим".