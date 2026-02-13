Набір меблів для Kia PV5 перетворює фургон на кемпер

Компанія з виробництва комплектів для обладнання своїми руками кемперів VanLab презентувала перший у світі комплект кемпінгу для нового Kia PV5 Passenger. Про це пише prnewswire.com.

Набір випускається як офіційний продукт під назвою "Kia Collection" та доступний у фірмових магазинах. В торгові точки виробника електричного автомобіля відвантажено перші комплекті для переобладнання PV5. Його також можна замовити онлайн на вебсайті Kia Shop.

Читайте також Kia випустила електричний мінівен PV5 для таксі: скільки коштує

За методикою "Зроби сам"

Кілька коробок з необхідною атрибутикою на кшталт "Зроби сам" нагадують звичайний набір кухні чи вітальні з меблевого магазину, який потрібно зібрати. Як і більшість меблів IKEA, комплекти для переобладнання Vanlab продаються в пласких коробках.

Набір призначений для простого самостійного складання. Розробники VanLab запевняють, що головним інструментом трансформації салону з одного стану в інший є лише викрутка. За підказку буде детальна інструкція з малюнками, схемами й покроковими діями.

Якщо руки цього робити не хочуть, то у такому разі складання можна замовити в ательє. Там куплений набір складуть, куди ви його завезете чи замовите доставлення туди прямо з фірмового магазину Kia.

Ось так виглядає уже змонтований кемпінговий комплект Vanlab для Kia PV5. Фото: Vanlab

У багатьох країнах, крім США

Завдяки новому комплекту та неспішних дій за короткий час можна перетворити класичний Kia PV5 на гнучкий, багатофункціональний простір – ідеальний для роботи, подорожей та всього, що між ними.

"Комплект для кемпінгу PV5 — це не просто аксесуар. Це можливість запропонувати новий спосіб життя зі сну в автомобілі та кемпінгу з використанням електричних фургонів". – сказав генеральний директор Чой Чан-ук.

До речі, незабаром очікується надходження набору до Японії, Європи та Великої Британії. Чи буде Kia PV5 запущено в продаж у США, поки що невідомо.

Читайте також З’явилися "розпаковані" електричні фургони Kia з європейськими цінниками

В одній обгортці буде офіс, дім та база відпочинку

Функціонал побутової тематики Kia PV5 чималий. Газову плитку з собою точно возити не потрібно, бо електричний фургон Kia може живити електричну конфорку та холодильник.

Що отримує споживач:

повнорозмірне ліжко – місце для сидіння трансформується в двоспальне ліжко;

– місце для сидіння трансформується в двоспальне ліжко; готовність до віддаленої роботи – функція "Vehicle-to-Load" від Kia забезпечує підключення електричних пристроїв;

– функція "Vehicle-to-Load" від Kia забезпечує підключення електричних пристроїв; транспорт для 5 осіб – сидіння другого ряду залишаються неушкодженими;

– сидіння другого ряду залишаються неушкодженими; модульна система столу – поворотний стіл з регулюванням висоти для максимальної гнучкості;

– поворотний стіл з регулюванням висоти для максимальної гнучкості; сидіння та обідня зона на задніх дверях – висувні сидіння для створення обідньої зони просто неба;

– висувні сидіння для створення обідньої зони просто неба; літня кухня – індукційна варильна поверхня та місце для приготування їжі на відкритому повітрі.

Тут модульна система з безліччю рундучків, шухлядок, висувних поличок та іншої меблевої атрибутики. Фото: Vanlab

Коротко про цінник

Комплект для переобладнання кемпера PV5 доступний у Кореї за ціною 2 990 000 вон (трохи понад 2 000 доларів США). Про цінник у Японії, Європі та Великій Британії Vanlab поки не повідомив.