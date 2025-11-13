Яку легку комерційну техніку купували у жовтні 2025 року: найпопулярніші нові та вживані моделі

За даними дослідження Інституту досліджень авторинку, у жовтні 2025 року українці придбали 4,1 тис. легких комерційних автомобілів (LCV). Це на 7,6% більше, ніж у вересні, але на 12,2% менше, ніж торік.

Більшість продажів припала на внутрішні перепродажі (58%), 29,6% становили вживані авто, ввезені з-за кордону, 11% — нові імпортні, а 1,4% — вироблені чи переобладнані в Україні. Отже, частка нових LCV у загальній структурі становить лише 12,4%.

Ось яка динаміка за підсегментами ринку LCV:

Внутрішні перепродажі: +17,7% M-M, −25,0% Y-Y

Імпорт вживаних: +4,8% M-M, +29,5% Y-Y

Імпорт нових: −17,4% M-M, −11,5% Y-Y

Вироблені в Україні: −35,6% M-M, +12,0% Y-Y

Динаміка ринку LCV, 2024-2025

Структура сегмента наступна: найбільша частка, 58% — у внутрішніх перепродажів; 29,6% зайняли імпортовані вживані легкі вантажівки, 11% — нові імпортні, 1,4% — вироблені або переобладнані в Україні. Сумарна частка нових машин — 12,4%. Опираючись на розмір частки кожного з підсегментів, у такому ж порядку розглянемо їх детальніше.

LCV — внутрішній ринок

У цій частині наймасовішими були вантажні фургони, які й складають основу сегмента. Рідше купували пікапи та бортові версії.

Всього тут було укладено 2379 угод купівлі-продажу щодо транспортних засобів цього сегмента.

На внутрішньому ринку лідером стабільно залишається Mercedes-Benz Sprinter — універсальний бус із бездоганною репутацією серед перевізників. На другій позиції — Renault Master, який останні роки став улюбленцем малого бізнесу завдяки вдалій комбінації ціни, обсягу й витрат. Третє місце посідає ГАЗ Газель — своєрідний компроміс серед вантажних авто: недорогий на вході, але непередбачуваний у щоденному обслуговуванні.

Топ-10 LCV, вживані, внутрішній ринок, 10/2025 р.

Далі в рейтингу — перевірені Volkswagen Transporter і Ford Transit, які залишаються класикою для тих, хто цінує баланс між ресурсом і комфортом. А у компактнішій категорії стабільно популярні Renault Kangoo, Fiat Doblo та Volkswagen Caddy — практичні, ощадливі й створені для міста.

LCV — імпорт вживаних

У жовтні-2025 наш автопарк поповнився на 1215 авто сімейства LCV. Тут покупці найчастіше обирали «пригнані» вантажні фургони, дещо рідше бортові тентовані варіанти та фургони-рефрижератори.

На ринку імпорту вживаних LCV ситуація наступна: лідером залишається Renault Master — практичний і витривалий фургон, який добре пристосований до українських реалій. Друге місце займає Mercedes-Benz Sprinter — дорожчий, але затребуваний серед перевізників, що шукають ресурс і репутацію бренду. Далі — Volkswagen Crafter, як альтернатива німецької школи з меншими витратами.

Топ-10 LCV, перші реєстрації імпортованих вживаних, 10/2025 р.

У компактнішому класі стабільно популярні Renault Kangoo та Trafic, які завдяки своїй надійності й простоті експлуатації часто стають «в’їзним квитком» у бізнес. У другій половині рейтингу — Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz Vito, Ford Transit, Opel Movano та Nissan NV200: перевірені, але менш масові учасники сегмента, які часто обирають за залишковим принципом або під конкретне завдання.

LCV — продажі нових

Минулого місяця 508 нових легких вантажівок вперше виїхали на українські дороги. З цього числа 452 були імпортними, 56 — зареєстровані як вироблені (або переобладнані в заводських умовах) в Україні.

Тут у фургонів, другі за часткою — пікапи, треті — фургони-рефрижератори.

У сегменті нових легких комерційних автомобілів першість утримує Renault Express — простий і доступний робочий інструмент, який витіснив із ніші колишнього Dokker`a. Далі йдуть Peugeot Boxer, Fiat Doblo та Volkswagen Crafter — популярні серед корпоративних клієнтів, що цінують перевірені рішення європейських виробників. У п’ятірці також Toyota Hilux — пікап для тих, кому потрібна витривалість і повний привод. Щоправда, від нього лише на кілька авто відстав ще один пікап, теж перевірений часом та бездоріжжям — Mitsubishi L200.

Fiat Ducato, Peugeot Partner та Expert доповнюють середню частину рейтингу, демонструючи стабільний попит на «французько-італійську» школу комерційного транспорту. А місцевого виробництва InterCargoTruck F24121 показує, що у сегменті нових LCV покупці шукають різноманітний транспорт, в тому числі переобладнаний місцевими компаніями.

Топ-10 нових LCV, 10/2025 р.

Підсумовуючи цей огляд, варто звернути увагу на цікавий момент, який прокоментує автомобільний експерт Інституту досліджень авторинку: «Починає зароджуватися стабільний попит на електротранспорт в сегменті LCV. Якщо у попередні місяці ми у статистичних зрізах бачили буквально одиниці машин цієї групи на електротязі, то у жовтні їхня кількість стала доволі помітна: 132 шт. серед перших реєстрацій вживаних, та 37 нових вантажівок сімейства LCV.

Серед "свіжопригнаних" найчастіше ввозили Renault Kangoo ZE та Nissan eNV200 — моделі, які порівняно давно на ринку й ціни на них "дозріли" до рівня, який влаштовує покупців. Також з’являються і більші моделі типу MB e-Sprinter, щоправда, поки ще одиницями, однак свого часу й імпорт одного седана Tesla теж був подією, про яку писали мало не всі автомобільні видання України. Серед нових електричних фургонів найчастіше купували Peugeot E-Expert та E-partner, також до трійки можна зарахувати бус Maxus E-Deliver. Тож найближчим часом, разом з тим, як будуть ставати доступніші ціни на електричні вантажівки, їх купуватимуть все більше — зокрема ті бізнеси, що використовують їх для так званого "доставлення останньої милі", де нема потреби у дальніх дистанціях і дизель втрачає свої переваги».