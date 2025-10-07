Яку військову техніку надасть уряд Словаччини для України

Новину про таке постачання на своїй ТГ-сторінці повідомив ввечері 6 жовтня міністр оборони України Денис Шмигаль.

Інформацію озвучено відразу після підписання угоди про передачу обладнання та техніки нелетального призначення. Підпис на цьому документі зі сторони союзників поставив віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Словаччини Роберто Каліняк.

Окрім машин розмінування Bozena, будівельної та транспортної техніки до списку внесено засоби медичної евакуації. В офіційних повідомленнях не вказано модель “Божени”. Найімовірніше, це може бути п'ята версія, вже добре знана у підрозділах Сил оборони України – найпродуктивніша в санації засмічених земель

Цей "сапер" за годину може впорати смугу в 9 кілометрів. Керується з поясного пульта дистанційного управління. Найкраща слухняність джойстиків управління робочим ходом, фронтальним робочим органом здійснюється на відстані 300-350 метрів. Комплекс розмінування за один прохід захоплює смугу в 2,6 метра.

У моторній ніші 7-метрової машини масою 12 300 кг стоїть дизельний турбодвигун Tatra T3C-928-81 потужністю 363 к.с. з 1850 Нм крутного моменту. Це – потужний і надійний силовий агрегат, але в операційному режимі дуже ненаситний щодо споживання палива. В процесі такого навантаження середня витрата солярки доходить до 43 л на годину.

Нині Словаччина готує 14-й пакет підтримки. Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги на загальну суму 671 мільйон євро з лютого 2022 року.

Нагадаємо, це буде перша державна допомога Словаччини з листопада 2023 року, коли до влади прийшов нинішній уряд Фіцо, який припинив допомогу Києву з державних резервів, але дозволив продовжувати дію комерційних контрактів зі збройовими компаніями.