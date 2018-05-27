Щоб зрозуміти, який акумулятор купити для автомобіля, доведеться трохи вникнути в тему. Або – покластися на думку продавців, інтереси яких збігаються з вашими далеко не завжди.

Всієї правди про те, який акумулятор купити для вашої машини, ви не дізнаєтеся доти, поки самі не розберетеся в питанні – настільки це непроста і велика тема. Але мало хто з автовласників так глибоко вникає в суть питання, частіше ми довіряємо консультантам в магазині або на авторинку. А це ж далеко не найкращий канал інформації, і часто виходить, що єдино вірні дані, з якими продавці вгадають – це розміри корпусу, які відповідають вашій машині. Тим часом, габарити – лише один з півдюжини параметрів, за якими потрібно підбирати акумулятор для авто.

Для початку

Давайте насамперед розберемося з основними характеристиками батарей, без яких просто не варто вирушати в магазин автозапчастин.

Сучасні автомобільні акумулятори поділяються на кілька класів, що при загальних базових параметрах надає їм характеристики, які помітно відрізняються.

1. Геометрія

Все-таки не даремно продавці-консультанти зазвичай починають підбір батареї з типорозміру. Якщо акумулятор банально не поміститься у відведене йому гніздо, то подальше узгодження характеристик не матиме ніякого сенсу.

Фахівці розрізняють європейські, азіатські і американські формати. Найчастіше популярні "європейці" укладаються в габарити 242 × 175 × 190 мм, "азіати" навіть виглядають по-іншому, вони вузькі і високі: 232/173/225 мм. І хоча вибирати акумулятор тільки за розміром можна, деяка залежність між геометричними та електричними параметрами є – маленька АКБ не може бути потужною.

Читайте також: карта стану доріг України 2018: уточнюємо варіанти

2. Клеми

Свинцеві штирі, які виступають з корпусу зверху або збоку, служать для підключення проводки автомобіля. Залежно від того, яким боком АКБ вставляється в своє гніздо і звідки підходять до неї силові дроти авто, плюсова клема може бути як справа, так і зліва (мінусова – відповідно, на протилежному боці). Якщо купити АКБ з “не тією” полярністю, довжини проводів може банально не вистачити. Самі клеми теж бувають декількох форматів.

Іноді АКБ буває встановлена під капотом дуже щільно, іноді навколо неї є вільний простір для застосування більш габаритної батареї – для версії автомобіля з іншим, більш літражним двигуном.

3. Кріплення

Є два види кріплення АКБ до відведеного їй майданчику. Верхнє – за допомогою довгих шпильок і найпростішої планки або рамки, що охоплює верхню кришку батареї, і нижню – за допомогою невеликої пластини, що притягає акумулятор до кузова за спеціальний виступ на його днище. Врахуйте, що цей виступ є на корпусі не завжди.

4. Ємність. Ця величина вимірюється в ампер-годинах – 55 Ач, 60 Ач, 77 Ач, 100 Ач і т.д., і означає запас енергії, який може зберігати в собі акумулятор. Це один з головних електричних параметрів, який потрібно враховувати, вирішуючи, який акумулятор купити. Взагалі-то, параметр цей хоч і широко поширений, але застарілий, оскільки більш точно батарею характеризує пусковий струм.

5. Пусковий струм

Струм холодної прокрутки стартером обчислюється в амперах і означає максимальний струм, який може віддати АКБ протягом 30 секунд: 480А (EN), 560А (EN), 600А (EN), 300A (DIN) і т.д . У дужках вказується одна з двох методик, за якою здійснюється замір. Чим вище пусковий струм, тим більш літражний двигун батарея може запустити.

Глибше в тему

Радимо вам придивитися до двох останніх параметрів – ємності (в ампер-годинах) і пускового току (в амперах). Чи не кожен продавець зможе правильно пояснити суть цих характеристик, по-старому пропонуючи вам вибрати АКБ "за ампер-годинами". Тим часом, при однаковій ємності, припустимо 60 Ач, у різних батарей пусковий струм може становити 480А (EN), 560А (EN) і навіть 600А (EN).

Читайте також: 5 унікальних тракторів, зроблених українцями з автомобілів

Тобто при одній і тій же ємності акумулятори різних класів можуть відрізнятися за реальною потужності на 20%! Що це означає на практиці? Так, коли АКБ порівнюють за параметром ємності в ампер-годинах (візьмемо все ті ж 60 Ач), це означає, що обидва конкурента можуть рівний період часу (близько 24 годин) живити електроенергією якийсь споживач – наприклад, забуті на ніч стоянкові вогні або магнітолу під час заміської вилазки. Але погодьтеся, автовласникові більш цікава здатність акумулятора забезпечити гарантований запуск двигуна в мороз. Тут якраз важливий параметр пускового струму, який, як ми з'ясували вище, може відрізнятися у різних моделей акумуляторів на 20%.

Інакше кажучи, сильніший акумулятор легко прокрутить стартером заледенілий двигун і заведе його при морозі – 200 С, а другий – тільки при –150 С. Так що вибираючи, який акумулятор купити для вашої машини, звертайте увагу на параметр максимального пускового струму, який вказується на етикетці акумулятора поруч з його ємністю.

Рекомендація “Авто 24”:

Не поспішайте відразу викидати стару батарею. По-перше, вона і її етикетка можуть послужити зразком при підборі нової, а по-друге у багатьох магазинах при покупці акумулятора роблять помітну знижку, якщо покупець здасть своє старе джерело струму.

Нагадаємо, що недавно експерти Auto24 розповіли, що означають значки на панелі приладів.