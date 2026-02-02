Який податок заплатили власники дорогих автівок Волині

Головне управління Державної податкової служби у Волинській області повідомило, що гроші сплачено у повному обсязі.

Отримувачами цього податку є місцеві бюджети.

Хто формував цей платіж

Понад 2,7 мільйона гривень із загальної суми надходжень транспортного податку – це сплата внеску до місцевих бюджетів від юридичних осіб, що володіють елітним транспортом.

Понад 1,5 мільйона гривень транспортного податку спрямували до бюджетів громад фізичні особи.

Сумарно торішні надходження до бюджету від власників елітних авто дорік зросли на 967,5 тисячі гривень відносно надходжень по цій статті у 2024 році.

Який транспортний податок був торік

Як пригадуєте, транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, що випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких машин має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2025 – 3 млн грн).

Ставка транспортного податку – 25 тис. грн за кожний автомобіль.

У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів:

AstonMartin;

Audi%

Bentley;

BMW;

GMC;

Hymer-Mercedes;

Ineos;

Jaguar;

Lamborghini;

LandRover;

Lexu;

Lincoln;

Lotus;

Maserati;

McLaren,

Mercedes-AMG;

Mercedes-Benz;

Mercedes-Maybach;

Porsche;

Rolls-Royce;

Toyota.

Технологія сплати

Повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримують у своєму електронному кабінеті.

Для фізичних осіб формуються податкові повідомлення - рішення та надсилаються поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізособи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, то отримують нарахування в електронному кабінеті.