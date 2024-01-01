Який штраф за порушення правил проїзду залізничного переїзду

Залізничний переїзд є об’єктом підвищеної небезпеки, де перетинаються залізничні колії та автомобільні шляхи. Патрульна поліція Києва нагадала правила проїзду залізничного переїзду.

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Рух через переїзд забороняється, якщо:

черговий по переїзду подає сигнал заборони руху;

шлагбаум опущений або почав опускатись;

увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;

за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;

до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).

Коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед:

дорожньою розміткою — стоп-лінією;

дорожнім знаком "Проїзд без зупинки заборонено";

шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити його сигнали;

не ближче як 10 м до найближчої рейки.

Нагадаємо, що за ч. 2 ст. 123 КУпАП тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Також передбачена відповідальність, зокрема, у вигляді позбавлення права керування від 6 до 12 місяців або адміністративного арешту від 7 до 10 діб.