Укр
Ру

Який штраф за порушення правил проїзду залізничного переїзду

Порушення правил проїзду залізничного переїзду не надто поширене порушення. Але у разі аварії на залізничному переїзді наслідки можуть бути дуже небезпечними.
Який штраф виписує за залізничний переїзд - Auto24
Євген Гудущан
logo9 травня, 20:20
logo0
logo0 хв

Залізничний переїзд є об’єктом підвищеної небезпеки, де перетинаються залізничні колії та автомобільні шляхи. Патрульна поліція Києва нагадала правила проїзду залізничного переїзду.

Читайте також: Поліція нагадала правила проїзду залізничного переїзду

Рух через переїзд забороняється, якщо:

  • черговий по переїзду подає сигнал заборони руху;
  • шлагбаум опущений або почав опускатись;
  • увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;
  • за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;
  • до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).

Коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед:

  • дорожньою розміткою — стоп-лінією;
  • дорожнім знаком "Проїзд без зупинки заборонено";
  • шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити його сигнали;
  • не ближче як 10 м до найближчої рейки.

Нагадаємо, що за ч. 2 ст. 123 КУпАП тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Також передбачена відповідальність, зокрема, у вигляді позбавлення права керування від 6 до 12 місяців або адміністративного арешту від 7 до 10 діб.

#Автомобілісту #Поради