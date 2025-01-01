Який штраф за телефон за кермом

Українські правила дорожнього руху забороняють водіям “під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання)”. Про це нагадала Патрульна поліція Києва.

Читайте також: Нові камери швидкості фіксують водія з телефоном у руці: де їх встановлюють

При цьому дозволяється користуватися засобами зв’язку за допомогою спеціальної гарнітури, що дає змогу не тримати пристрій у руках. Це може бути як дротове або бездротове під'єднання до штатної аудіосистеми, так і просто тримач для телефону.

За використання телефону у руках під час руху передбачена адміністративна відповідальність за ч. 2 ст. 122 КУпАП. Сума штрафу за таке порушення — 510 гривень.