Що залишилось від Tesla Model 3 після 350 000 кілометрів пробігу: відео

Як зазначає Autoevolution, пробіг в майже 350 000 кілометрів за чотири роки експлуатації означає, що власник проїжджав на авто в середньому 317 км щодня, сім днів на тиждень. Повідомляється, що протягом цих років автівка використовувалась в таксі.

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Після попереднього огляду електромобіля Саймонс дійшов висновку, що батарея та електромотори повністю оригінальні й не мають ознак втручання, а за весь час було замінено лише одну річ - ущільнювальне кільце на механізмі відкриття багажника.

Ця Tesla Model 3 Long Range Dual Motor має 435 кінських сил й 493 Нм крутного моменту. Цього достатньо, аби електромобіль розігнався від 0 до 100 км/год за 4,2 секунди та розвивав максимальну швидкість у 233 км/год. Літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 82 кВт-год забезпечувала запас ходу в 568 кілометрів.

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Річард Саймонс не виявив явних проблем під час тест-драйву та перевірки швидкості заряджання батареї. Що стосується кузова та стану салону, на перший погляд, автівка має набагато нижчий пробіг. З помітних дефектів – невелика вм’ятина на передньому крилі з боку пасажира. Водночас оббивка сидінь все в чудовому стані без явних ознак зносу.

Сканування автівки виявило, що власник зарядив постійним струмом 10 768 кВт-год, а змінним струмом – 47 409 кВт-год. Батарея цієї Model 3 має 88% зарядної ємності, що означає, що вона втратила 12% за ці 4 роки постійної експлуатації. Після детальної перевірки підвіски, з’ясувалось, що потрібно замінити сайлентблоки задніх важелів та гальмівні колодки.

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Цікаво, що автомобіль усе ще мав оригінальний повітряний фільтр у момент, коли Річард його придбав. Наостанок він розрахував витрати на зарядку за увесь час експлуатації й в результаті отримав майже 9 587 доларів.