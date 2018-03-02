Німецький автовиробник показав майбутню новинку Mercedes-Benz EQC в камуфляжі.

Компанія Daimler AG вже анонсувала появу абсолютно нової серії екологічно чистих автомобілів, які будуть продаватися під суббрендом EQ. Мабуть, першою моделлю з нової серії буде кросовер EQC, який за розмірами схожий на GLC.

Mercedes-Benz показав випробування майбутнього електричного кросовера у Швеції. Окрім цієї країни, понад півтисячі тестів перед масовим виробництвом пройдуть також в Південній Європі та Північній Америці.

Нагадаємо, що на заводі Daimler Factory 56 роботи збиратимуть роботів.