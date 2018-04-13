В червні можна буде побачити кросовер-кабріолет, який, швидше за все, ніколи не піде в серію.

Завдання створити кабріолет на базі нового кросовера Skoda Karoq надали двадцятьом студентам у професійної школи "Шкоди". Вони мають представити проект в червні 2018 року.

Учасникам по 17-18 років, їм допомагають професійні дизайнери чеської компанії.

До речі: з'явилося перше зображення електромобіля Skoda

Навряд чи кабріолет Шкода Карок стане серійним, однак студенти створять концепт-кар в натуральну величину. Побачимо, що з цього вийде.

Раніше чеські студенти створювали спайдер CitiJet, пікап FUNstar, купе Atero та багі Element.

Нагадаємо, що шпигуни показали інтер'єр найменшого кросовера Skoda.