Яким буде український авторинок у 2026 році: прогноз від Інституту досліджень авторинку

Рік тому, даючи прогноз на 2025-й, аналітики Інституту досліджень авторинку говорили про стабілізацію та відсутність різких коливань. Цей сценарій справдився майже повністю: ринок не лихоманило, правила гри залишалися незмінними. Єдиним (але приємним) прорахунком стала сфера електромобілів. Аналітики прогнозували річний обсяг у 70 тисяч авто, а ринок виходить на цифру близько 90 тисяч. Ринок виявився значно жвавішим, а фініш року — справді гарячим.

Загальні обсяги ринку

Головний прогноз на 2026 рік – стабільність. Ми не очікуємо ні різкого зростання, ні обвалу загальної кількості угод у більшості сегментів. Ринок тримають два протилежні фактори.

З одного боку, потреба в мобільності нікуди не зникає – автомобіль в Україні залишається необхідністю. З іншого – купівельна спроможність тисне вниз: інфляція та невизначеність змушують людей відкладати великі покупки.

У результаті – не стагнація і не зростання, а плато. Машини продаватимуться, угоди відбуватимуться, але рекорди наразі відкладаються.

Найпопулярніші моделі електромобілів, імпорт

Електромобілі

Найбільша інтрига 2026 року — це сегмент електромобілів. З 1 січня повертається ПДВ на їхнє розмитнення та постачання. Очікування цієї події спровокувало справжню істерію в листопаді-грудні року, що минає. Дефіцит «зелених» номерних знаків та черги в сервісних центрах МВС, які займають ще звечора — це спроба бізнесу та громадян «застрибнути в останній вагон». Імпортери масово реєструють завезені авто на фізичних осіб, щоб зафіксувати ціну без податку.

Що буде далі:

Провал у першому кварталі. Січень та лютий покажуть різке падіння продажів. Всі, хто планував покупку, зробили це у грудні. Ринок потребуватиме часу, щоб оговтатися від перенасичення.

Січень та лютий покажуть різке падіння продажів. Всі, хто планував покупку, зробили це у грудні. Ринок потребуватиме часу, щоб оговтатися від перенасичення. Цінова турбулентність. Теоретично, ціни мають зрости на 20% (розмір ПДВ). Але на практиці ми побачимо «цінові гойдалки». Ринок перенасичений ввезеними раніше машинами. Продавці будуть змушені демпінгувати через високу конкуренцію.

Теоретично, ціни мають зрости на 20% (розмір ПДВ). Але на практиці ми побачимо «цінові гойдалки». Ринок перенасичений ввезеними раніше машинами. Продавці будуть змушені демпінгувати через високу конкуренцію. Стабілізація . До середини року ситуація вирівняється, і ціни зафіксуються на новому, вищому рівні (+20%).

. До середини року ситуація вирівняється, і ціни зафіксуються на новому, вищому рівні (+20%). Ціни на вторинному ринку: Без змін (крім електромобілів)

Для автомобілів з ДВЗ (бензин/дизель/ГБО) передумов для різких стрибків цін немає. Світові аукціони не демонструють суттєвого падіння вартості лотів, логістика налагоджена і стабільна. Тому вартість вживаних авто в Україні буде змінюватися лише в межах сезонних коливань та природного старіння конкретних моделей.

Єдиним фактором ризику тут є курс валют. Вторинний ринок в Україні досі ментально прив’язаний до долара. Якщо гривня буде стабільною, цінники в еквіваленті також не зміняться.

Пальне та ГБО

Прогнози щодо пального на 2026 рік стримано оптимістичні. Експерти паливного ринку сходяться на думці, що навіть попри підвищення акцизів, роздрібні ціни на стелах АЗС можуть втриматися на нинішньому рівні. Причина — глобальне здешевшання нафти, яке перекриває податкове навантаження. Головний ризик тут — валютний курс. Пальне в Україні майже на 100% імпортне, тому будь-яке коливання курсу євро/долара миттєво відобразиться на табло заправок.

А от ринок ГБО чекають непрості часи. Зменшення розриву в ціні між бензином та автогазом робить встановлення газобалонного обладнання економічно невиправданим для пересічного водія. Якщо раніше ГБО «відбивалося» за рік, то тепер, коли економія становить умовні 100 грн на 100 км, сенс інвестувати $500–800 в обладнання зникає. Ми прогнозуємо скорочення кількості нових інсталяцій ГБО. Газ залишиться цікавим лише для комерційного транспорту та таксі з величезними пробігами.

Також це поповнить кластер машин з низькою ліквідністю, старих конструкцій, або й новіших, здебільшого "американців" з об'ємистими двигунами, для яких пропан-бутанова суміш як пальне була не опцією, а порятунком.

Тепер же лише одиниці купуватимуть легковики з 4-6-літровими двигунами, і значно менше охочих буде на авто з "атмосферниками" 2,5-3 л. Доведеться "приймати" (як це свого часу було з дизелями) турбіни, складну електроніку, пряме впорскування.

Імпорт та логістика

Голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький прогнозує суттєву зміну географії та структури імпорту у 2026 році. Час хаотичного ввезення авто «під чесне слово» минає, поступаючись місцем системному бізнесу.

1. Америка здає позиції, Європа повертається

Ера домінування «битків» зі США добігає кінця.

Електромобілі: Ажіотаж спав, а з поверненням ПДВ везти їх з-за океану стане менш вигідно. Плюс заборона транспортування авто з пошкодженнями водою.

Ажіотаж спав, а з поверненням ПДВ везти їх з-за океану стане менш вигідно. Плюс заборона транспортування авто з пошкодженнями водою. Паливний фактор: Знайти у США економне авто складно — там панують багатолітрові двигуни, які в Україні стають «золотими» в експлуатації (особливо з огляду на втрату сенсу ГБО). Тож частка США на ринку стабілізується на рівні звичних 30%.

Знайти у США економне авто складно — там панують багатолітрові двигуни, які в Україні стають «золотими» в експлуатації (особливо з огляду на втрату сенсу ГБО). Тож частка США на ринку стабілізується на рівні звичних 30%. Натомість Європа відігрує позиції. Тут виграє час доставки, менша аварійність («цілі, а не биті») та наявність дизельних двигунів, які досі популярні серед українців. Окремий тренд — лізингові авто віком 3-5 років, потік яких з ЄС лише зростатиме.

2. Митні питання: Чому аукціони стають порятунком

Головний біль європейського імпорту — непередбачувана вартість розмитнення. Митниця часто ігнорує реальні ціни в договорах купівлі, нараховуючи податки за власними таблицями.

Рішення: Перехід на купівлю через офіційні аукціони, такі як BCA. Вони дають залізний документ — підтвердження реальної ціни, яке змушує митницю рахувати податки чесно. До того ж, це доступ до авто, не виходячи з офісу.

3. Завершення епохи «гонщиків»

Ринок професіоналізується. Окремі приватні перевізники («гонщики») відходять у минуле. Імпорт стає складним логістичним та фінансовим процесом, який під силу лише спеціалізованим платформам. Як зазначають аналітики компанії West Auto Hub, потреба в імпорті нікуди не зникне, бо внутрішній ринок України не є самодостатнім, а продажі нових авто надто низькі. Але формат зміниться: покупець все частіше замовлятиме авто «під ключ» через цифрові платформи, які закривають усі питання — від викупу на аукціоні до доставки та сертифікації. Дилерські майданчики на місцях перетворяться на точки видачі та сервісу, а «операційку» візьмуть на себе такі хаби, як WAH.

4. Фактор Техогляду

І про регуляцію. Обов'язковий технічний контроль (ОТК) — це вимога ЄС, про яку довго говорять, але у 2026 році ми можемо нарешті побачити реальні законодавчі кроки. Якщо сертифікацію при ввезенні замінять на перший техогляд — це суттєво змінить правила гри на імпортному напрямку. Поки що це на рівні дискусії, але бізнесу варто бути готовим.

Китайський ребус: «Сірі» проти «Білих»

Китайська експансія залишається головним трилером авторинку в частині нових авто. У 2025 році ми бачили шалений успіх BYD та «європейців з китайським паспортом» на кшталт VW ID.Unyx. Але у 2026 році інтрига загострюється. Китай запроваджує експортні обмеження (ліцензування) для захисту репутації своїх брендів за кордоном.

Сценарій: Тут розгорнеться протистояння хитрості проти бюрократії.

Імпортери: Українські «неофіційні» дилери — майстри виживання. Якщо будуть хоч найменші «обхідні стежки» (через треті країни, фіктивні фірми-прокладки тощо), потік дешевих авто не зупиниться.

Офіційні дилери: Вони опиняються під найбільшим ударом. Зі своїми дорогими шоурумами, стандартами (комплаєнсом) та офіційними цінами вони програють цінову війну «сірим» майданчикам. Статистика невблаганна: українець готовий купувати нове авто без червоної стрічки і кави в салоні, якщо ціна буде на $5-10 тисяч нижчою.

Якщо «сірі» канали встоять, на нас чекає глобальне перекроювання ринку нових авто, де традиційні дилерські центри ризикують стати просто виставковими залами для «примірки», а покупка відбуватиметься там, де дешевше.

Щоб у цьому розділі прибрати всі "але" та "якщо" варто почекати та зібрати статистику хоча б січня-лютого, тоді матимемо опорні точки для подальшої тріангуляції, перепрошуємо, побудови потенційного маршруту щодо імпортованих або релокованих авто "Made in China".

Еволюція торгівлі

Ми спостерігаємо кризу жанру класичних онлайн-продажів. Великі інтернет-класифайди все частіше стають лише вітриною, а не місцем укладання угод. Продавати авто самостійно («з рук в руки») стає довго, складно і небезпечно.

Ринок дрейфує в бік «Американської моделі». Замість довгих переписок у чатах і зустрічей на заправках, українці все частіше обирають комісійні майданчики та послугу Trade-in. Формула проста: «Приїхав на старому — доплатив — поїхав на новому». Час стає дорожчим за гроші. Люди готові втратити умовні $500 на ціні авто, аби позбутися головного болю з його продажем. Цей тренд у 2026 році лише посилиться, перетворюючи хаотичний базар на цивілізований (хоч і посередницький) бізнес.

Мототехніка

Сегмент мотоциклів демонструє чіткий соціальний маркер. Стабільне зростання продажів, особливо частки нової китайської та індійської техніки, свідчить про зміну ролі двоколісних. Мотоцикл в Україні — це більше не іграшка вихідного дня для байкерів. Це альтернатива маршрутці. У селах та невеликих містах дешевий новий мотоцикл стає єдиним доступним засобом мобільності. У 2026 році цей тренд збережеться: поки ростуть ціни на проїзд та паливо, народ пересідатиме на 150-кубових «китайців». Дешево, сердито і незалежно від графіка автобусів.

Практичні висновки

1. Забудьте про стратегію «Атмосферник 2.5 + ГБО». Роками це була улюблена формула українців: купити «битка» зі США з простим великим двигуном і поставити газ. У 2026 році математика цього рішення більше не працює. Різниця в ціні пального скорочується, вартість обладнання зростає. Купувати 3-літрового «монстра» з надією економити на газі — це самообман. Дивіться в бік сучасних турбомоторів малого об’єму або гібридів.

2. Електромобілі: Тримайте паузу. Якщо ви не встигли купити «електричку» до 31 грудня 2025 року — видихніть. Не біжіть в автосалон у січні чи лютому. Ринок буде лихоманити, ціни будуть неадекватними. Найкращий час для покупки настане у другій половині року, коли складські запаси та ціни стабілізуються, а продавці почнуть боротьбу за клієнта. Або ж вмикайте режим "полювання" і купуйте коли бачите що хтось не втримався, і спустив ціну.

3. Китайський автопром: Ризик, що стає нормою. Страх «де я буду брати запчастини на цей Zeekr?» поступово втрачає актуальність. Працює закон ринку: чим більше таких авто на дорогах, тим швидше бізнес налагоджує постачання деталей. Вже зараз не обов’язково писати листа в Пекін, щоб знайти фару чи бампер — українські підприємці швидко заповнюють цю нішу. Тому купівля популярного «китайця» у 2026 році — це вже не екстрим, а просто раціональний вибір, хоч і з певними нюансами.

4. Відмовляйтеся від «авто на всі випадки життя». Звичка купувати одне максимально універсальне авто (щоб і на роботу, і на риболовлю, і шафу перевезти) часто змушує нас купувати старі, великі та неекономні машини. У 2026 році вигідніше мати свіжіше, компактне та економне авто для щоденних задач, а для перевезення вантажів раз на рік найняти бус. Орієнтуйтеся на ваші реальні щоденні потреби, а не на гіпотетичні сценарії.

5. Час — це гроші. Якщо ви продаєте авто, спробуйте нові формати: Trade-in або комісійні майданчики. Самостійний продаж через оголошення перетворюється на довгий квест із перекупами та сумнівними дзвінками. Цивілізований ринок послуг в Україні вже виріс настільки, що комісія майданчика часто перекривається зекономленим часом та нервами.

Екосистема - головний тренд автопрому у наступному році.

Зміна епох

Звісно, змін буде значно більше, ніж описано вище - зазначає експерт авторинку Остап Новицький: "Насправді ми стоїмо на порозі тектонічного зсуву у психології споживача — можливо, найбільшого за всю історію автопрому.

Змінюється сама сутність автомобіля. Звичні нам поняття «спорт», «престиж», «імідж» наповнюються кардинально новим змістом. Саме визначення «ліквідності» переписується на очах. Те, що вчора здавалося вічною класикою, завтра може стати архаїзмом. Не дивуйтеся, якщо скоро світові лідери почнуть пересідати зі звичних S-Class на щось зовсім інше, яке випадає з класичного розуміння чи кіношного образу

Напевно, у 2026-му ми побачимо фінал багаторічного протистояння інженерів та маркетологів. Перші зробили з металом усе, що дозволяла фізика. Другі продали все, що дозволяла фантазія. А переможцями з цієї битви виходять розробники софту. Автомобілі починають створюватися за іншими принципами, де головним стає не кількість циліндрів, а архітектура екосистеми.

І наостанок. Усі ці прогнози, плани та стратегії мають сенс лише за однієї умови. І ми твердо знаємо, що ця умова буде виконана. Ми залишаємось тут, ми працюємо тут і ми плануємо своє майбутнє тут. Ми віримо в Україну і нашу Перемогу.