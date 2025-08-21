Якими автомобілями найбільше задоволені клієнти: дослідження

Згідно з дослідженням American Customer Satisfaction Index (ACSI), загальний рівень задоволеності водіїв падає. Лідерами рейтингу стали японські бренди, які пропонують автомобілі з високим рівнем надійності.

Subaru зараз лідирує з балом ACSI 85, тоді як Mazda (зростання на 1%) поділила друге місце з Toyota з 82. Три бренди йдуть трохи нижче з 81 балом: Buick (зростання на 1%), GMC (зростання на 3%) та Honda (зниження на 1%).

Subaru продовжує свій успіх, спираючись на репутацію компанії, що спеціалізується на безпеці та надійності. В останні роки компанія демонструє значне зростання продажів, яке може продовжитися і у 2025 році завдяки таким пропозиціям, як оновлений Forester. Наявність потужнішого двигуна Crosstrek та нові варіанти комплектації для Ascent та Outback також зіграють позитивну роль на американському ринку.

Lexus піднявся на 6% і посів перше місце в сегменті розкішних автомобілів з балом ACSI 87, випередивши минулорічних лідерів Mercedes-Benz (зниження на 1% до 82) та Tesla (зниження на 2% до 81). Mercedes-Benz тепер посідає друге місце, а Tesla та Cadillac (зниження на 1%) ділять третє.

Дослідження ACSI Automobile Study 2025 базується на 9949 заповнених опитуваннях. Клієнтів було обрано випадковим чином та з ними зв’язувалися електронною поштою в період з липня 2024 року по червень 2025 року.