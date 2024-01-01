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Японець 10 років збирав гроші на покупку Ferrari й випадково спалив її одразу після покупки

Хонкон – 33-річний продюсер гурту Chocorabi близько 10 років збирав гроші, аби придбати свій омріяний автомобіль – білий Ferrari 458 Spider, однак, він випадково втратив його вже через годину після покупки.
Японець одразу після покупки втратив свою Ferrari, на яку збирав 10 років - Auto24

ФОТО: Фокус|

Ferrari 458 Spider, на покупку якої Хонкон відкладав 10 років

Данило Северенчук
logo22 квітня, 16:10
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Як пише Фокус, своєю історією японець поділився у соціальних мережах. Він зазначив, що автомобіль обійшовся йому в 306 тисяч доларів. Проте, поїздити на ньому він встиг лише годину.

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На жаль, під час першої поїздки його спорткар з невідомої причини спалахнув. Все що встиг зробити японець – це вийти з салону та викликати пожежників. Далі він розповів, що боявся, що машина вибухне й описав, з яким сумом дивився на пожежу.

“Я думаю, що я єдина людина в Японії, яка пережила таку біду. Я витратив 43 мільйони ієн, і все, що я отримав — це цю фотографію”, — написав продюсер. До слова, його пост набрав вже понад 47 мільйонів переглядів.

#Автоновинка #Новини #ДТП #Ferrari #Фото