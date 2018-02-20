Чим хороші японські автомобілі? – запитання трохи блюзнірське, оскільки для багатьох з нас свіженький "японець" – межа мрій, а як можна піддавати сумніву мрію? І тим не менш, проаналізуємо переваги автомобілів з Країни Вранішнього Сонця.

Наша розповідь про те, чим хороші японські автомобілі, буде неповною без знайомства з перевагами їх основного конкурента – німецьких машин. Негласне протистояння склалося саме собою вже в середині 1980-х і робить честь обом сторонам. Однак, в різні роки картина не була однаковою, оскільки змінювалися не тільки технології і автомобільна мода, але й прихильність фортуни: і в тих, і в інших траплялися вдалі й провальні моделі, які давали опонентам привід для всеосяжної критики.

Більшість японських брендів добре відомі в усьому світі – це наслідки далекоглядної політики японського уряду, який у 1950-ті підтримував ті компанії, які ефективно працювали на експорт.

Однак, перш за все, давайте домовимося, що вважати японськими автомобілями. Для жителів України сьогодні це будуть машини японських марок з лівим кермом, незалежно від місця виробництва, але призначені для ринку Європи, а також Америки. Чутки твердять, що "чисті", праворульні "японці" значно відрізняються від ліворульних не тільки комплектаціями, але і якістю виконання. Не будемо вступати в дискусію з цього приводу, просто залишимо "праворуких" осторонь, тим більше, що в нашу країну вони давно вже не потрапляють.

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Технічно японські автомобілі, як і німці, близькі до досконалості, але при цьому у японської досконалості свій, особливий підтекст: конструкції не тільки технічно правильні, але й економічно раціональні. Це простежується і в дрібницях, і в стратегічному підході.

Насправді японські автомобилі для Європи даже рідко складають в самій Японії, проте на якості продукції це зазвичай не відбиваєтся.

З одного боку, більшість робіт з обслуговування та ремонту цих машин нескладні, і заміна розхідників у ходовій частині здійснюється частіше окремо, а не разом з важелями та іншими великими вузлами. З іншого боку, останніми роками конструкції японських вузлів і агрегатів в принципі не містять надскладних, високотехнологічних систем, які знижують загальну надійність агрегату і ускладнюють ремонт та обслуговування.

Хоча ніхто не може дорікнути японцям щодо невміння створювати передові суперскладні конструкції – згадайте хоча б мотори GDI з пошаровим сумішоутворенням від Mitsubishi або хондівські трансмісії з інтелектуальним розподілом крутного моменту. Але сьогодні ці системи не застосовуються масово, і зрозуміло чому: творці не хочуть підвищувати ціни і знижувати надійність своєї продукції.

Японські авто складають помітну долю ринку в усіх європейських країнах.

Тож не дивно, що загальна надійність і безвідмовність – це те, чим хороші японські автомобілі. Саме цими якостями маленькі та безглузді по дизайну японські автомобільчики підкорили Америку на початку 1970-х, а трохи пізніше – і Європу. Відтоді майже усі бренди цієї національності поширилися світом, в тому числі й в плані розвитку сервісної мережі. Наша країна не виняток, відремонтувати більшість з поширених у нас японских марок не проблема навіть за межами обласних центрів.

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Цікаво, що при всіх плюсах "японці" в середньому дешевші, скажімо, за "німців", хоча якщо мова йде про уживані екземпляри, цей постулат в Україні чомусь зараз не спрацьовує. Незважаючи на те, що японських брендів теж торкнулася світова тенденція останніх років щодо скорочення модельних рядів, асортимент їх явно багатший за інших виробників. Так, серед продукції автопрому Країни Вранішнього Сонця досить багато практичних і безвідмовних, але нудних з точки зору стилю і загальної харизми моделей. Однак, в той же час такого вибору автомобілів, яскравих з точки зору дизайну, як у японців, ще варто пошукати.

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