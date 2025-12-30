Японці придумали просте рішення, яке назавжди усувє проблему мокрих дзеркал

Японська компанія Car Mate представила інноваційну водовідштовхувальну плівку для бічних дзеркал, яка допомагає підтримувати чітку видимість під час дощу. Продукт дебютує на американському ринку під час виставки CES у січні, хоча прем’єра відбулася ще на Japan Mobility Show у 2023 році, пише Carscoops.

Плівка наклеюється безпосередньо на дзеркало, створюючи поверхню, з якої вода не затримується, а моментально скочується. На відеодемонстраціях добре видно — краплі просто зникають, залишаючи чисте поле огляду.

Магія природи: як це працює

Секрет ефективності — у мікроструктурі поверхні, змодельованій за принципом листка лотоса, який у природі славиться надзвичайною гідрофобністю. Завдяки цьому вода не розмазується плівкою, а збирається в краплі й одразу стікає.

Переваги очевидні:

не потребує живлення;

не має рухомих частин;

працює особливо ефективно під час руху авто;

підходить для більшості дзеркал, оскільки не прив’язана до конкретної моделі.

Є й мінус — плівка не повторює форму дзеркала на 100%, тому краєчки залишаються відкритими. Для когось це може бути естетичною дрібницею, але не критичною.

Чим це краще за аналоги

На американському ринку вже є різні гідрофобні спреї та дешеві плівки, але Car Mate робить ставку на довговічність. Компанія обіцяє до 6 місяців ефективної роботи без втрати властивостей, що робить продукт практичним і економним.

Поки що вартість та точні терміни старту продажів у США не оголошені. Втім, якщо обіцянки підтвердяться, це може стати одним із простих і водночас корисних рішень для водіїв, які часто їздять у дощ.