Tesla Cybertruck перекинувся майже на рівній дорозі: відео

Відеозапис інциденту з’явився наприкінці минулого тижня, розповідає Carscoops. На кадрах видно, як Cybertruck входить у лівий поворот на ґрунтовій ділянці, після чого різко завалюється на правий бік. Далі пікап перевертається на дах і зрештою зупиняється на боці водія. Чи була причина в надмірній швидкості, нерівностях траси або поєднанні обох факторів — достеменно невідомо.

Читайте також: Tesla стала найпопулярнішим авто в Україні

Єдиний у країні та без офіційної підтримки

За неофіційними даними, Cybertruck належав заможному приватному власнику і був ввезений до Уганди без участі Tesla. Офіційних заяв щодо особи водія, власника чи можливих постраждалих наразі немає. Проте сам факт аварії такого рідкісного автомобіля в країні без дилерської мережі одразу викликав питання: а чи реально його взагалі відновити?

Пошкодження виглядають критичними

Фото та відео після аварії свідчать про серйозні ушкодження. Практично все скло розбите, дах має помітні деформації, а значна частина пластикових елементів пошкоджена настільки, що, ймовірно, не підлягає ремонту. Навіть у країнах із розвиненою інфраструктурою Tesla такі відновлення обходяться дорого, а в Уганді без офіційних сервісів завдання виглядає майже нереальним.

Локація інциденту — не звичайна дорога

Аварія сталася на трасі Гаруга поблизу озера Вікторія. Це місце відоме як майданчик для аматорських автоспортивних заходів і розважального водіння, а не як повноцінна гоночна траса. Хоча в мережі частіше можна знайти фото мотоциклів на цій ділянці, її також використовували ралійні автомобілі, що свідчить про непросте покриття та підвищені ризики.

Що далі для Cybertruck

За відсутності дилерів Tesla в регіоні власник опинився в складній ситуації. Теоретично можливий імпорт запчастин або транспортування автомобіля до іншої країни для ремонту, але це може виявитися дорожчим і складнішим, ніж просто ввезти інший автомобіль. Не виключено, що пошкоджений Cybertruck зрештою піде на утилізацію або стане виставковим експонатом.

Також цікаво: На ринках ЄС знизився попит на електромобілі Tesla

Причини аварії залишаються загадкою

Поки що немає офіційної інформації про швидкість руху, технічний стан автомобіля чи дії водія перед перекиданням. Єдине, на що сподіваються всі — що аварія обійшлася без серйозних травм. А історія з єдиним Cybertruck в Уганді стала ще одним прикладом того, як складно експлуатувати ультрарідкісні електромобілі далеко від ринків, для яких вони створювалися.