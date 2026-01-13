ЄС може скасувати мита для китайських електромобілів, але готує для них нову "бомбу"

Йдеться про відмову від мит, що сягали 45% і залежали від рівня державних субсидій, які, на думку ЄС, китайські компанії отримують від свого уряду. Новий підхід передбачає запровадження мінімальних цін на електромобілі з Китаю, що фактично має забезпечити той самий захисний ефект, але в інший спосіб.

Мінімальні ціни замість мит

Як пише Bloomberg, згідно з внутрішнім документом Європейської комісії, китайські автовиробники повинні будуть запропонувати такі ціни, які компенсуватимуть вплив державних субсидій і створюватимуть умови, еквівалентні митному бар’єру. При цьому враховуватимуться не лише прайси на конкретні моделі, а й ширший контекст, зокрема плани компаній щодо інвестицій та локалізації виробництва в Європі.

Формально тарифи можуть зникнути, але на практиці дешеві електромобілі з Китаю все одно не зможуть вийти на ринок за демпінговими цінами. Для споживачів це означає одне — очікувати різкого здешевлення імпортних електрокарів не варто.

Спроба знизити напруженість

Модель мінімальних цін виглядає як компроміс між захистом внутрішнього ринку та зниженням торгівельної напруженості між ЄС і Китаєм. Китайські бренди, такі як BYD чи Chery, зможуть зберігати маржу, не сплачуючи прямі мита, а європейські виробники — залишатимуться конкурентоспроможними на домашньому ринку.

Це особливо важливо з огляду на відповідь Пекіна. Після запровадження європейських тарифів Китай увів обмеження на низку товарів з ЄС, включно з молочною продукцією, свининою та бренді. Торгова війна швидко вийшла за межі автомобільної галузі.

Побічні ефекти тарифної політики

Парадоксально, але мита, які мали підтримати європейські бренди, вдарили й по них самих. Під обмеження потрапили моделі європейських марок, вироблені в Китаї. Volvo, щоб уникнути тарифів, була змушена перенести виробництво електричних кросоверів EX30 для європейського ринку з Китаю до Бельгії — крок дорогий і далеко не завжди швидкий.У такому контексті мінімальні ціни виглядають для ЄС менш руйнівним інструментом, ніж прямі мита.

Китайські бренди все одно наступають

Попри всі обмеження, китайські автовиробники продовжують нарощувати присутність у Європі. Якщо у 2024 році їхня частка становила близько 2,5% ринку, то наприкінці 2025-го вона зросла приблизно до 7%. У Великій Британії майже кожен десятий проданий автомобіль уже має китайське походження.

Окрему роль відіграють гібридні моделі — на них мита не поширюються, і саме вони активно витісняють конкурентів з автосалонів. Це ще один аргумент на користь того, що навіть жорстка тарифна політика не здатна повністю зупинити експансію Китаю.