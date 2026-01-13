Укр
ЄС може скасувати мита для китайських електромобілів, але готує для них нову "бомбу"

ЄС може кардинально змінити підхід до імпорту китайських електромобілів. Після півтора року дії підвищених мит, які мали стримати експансію брендів з Китаю та захистити європейських виробників, у Брюсселі розглядають можливість повного скасування тарифів. Утім, замість лібералізації ринку покупці можуть отримати інший, не менш відчутний обмежувач — контроль цін.
ФОТО: BYD|

BYD Dolphin Surf

Йдеться про відмову від мит, що сягали 45% і залежали від рівня державних субсидій, які, на думку ЄС, китайські компанії отримують від свого уряду. Новий підхід передбачає запровадження мінімальних цін на електромобілі з Китаю, що фактично має забезпечити той самий захисний ефект, але в інший спосіб.

Мінімальні ціни замість мит

Як пише Bloomberg, згідно з внутрішнім документом Європейської комісії, китайські автовиробники повинні будуть запропонувати такі ціни, які компенсуватимуть вплив державних субсидій і створюватимуть умови, еквівалентні митному бар’єру. При цьому враховуватимуться не лише прайси на конкретні моделі, а й ширший контекст, зокрема плани компаній щодо інвестицій та локалізації виробництва в Європі.

Формально тарифи можуть зникнути, але на практиці дешеві електромобілі з Китаю все одно не зможуть вийти на ринок за демпінговими цінами. Для споживачів це означає одне — очікувати різкого здешевлення імпортних електрокарів не варто.

Спроба знизити напруженість

Модель мінімальних цін виглядає як компроміс між захистом внутрішнього ринку та зниженням торгівельної напруженості між ЄС і Китаєм. Китайські бренди, такі як BYD чи Chery, зможуть зберігати маржу, не сплачуючи прямі мита, а європейські виробники — залишатимуться конкурентоспроможними на домашньому ринку.

Це особливо важливо з огляду на відповідь Пекіна. Після запровадження європейських тарифів Китай увів обмеження на низку товарів з ЄС, включно з молочною продукцією, свининою та бренді. Торгова війна швидко вийшла за межі автомобільної галузі.

Побічні ефекти тарифної політики

Парадоксально, але мита, які мали підтримати європейські бренди, вдарили й по них самих. Під обмеження потрапили моделі європейських марок, вироблені в Китаї. Volvo, щоб уникнути тарифів, була змушена перенести виробництво електричних кросоверів EX30 для європейського ринку з Китаю до Бельгії — крок дорогий і далеко не завжди швидкий.У такому контексті мінімальні ціни виглядають для ЄС менш руйнівним інструментом, ніж прямі мита.

Китайські бренди все одно наступають

Попри всі обмеження, китайські автовиробники продовжують нарощувати присутність у Європі. Якщо у 2024 році їхня частка становила близько 2,5% ринку, то наприкінці 2025-го вона зросла приблизно до 7%. У Великій Британії майже кожен десятий проданий автомобіль уже має китайське походження.

Окрему роль відіграють гібридні моделі — на них мита не поширюються, і саме вони активно витісняють конкурентів з автосалонів. Це ще один аргумент на користь того, що навіть жорстка тарифна політика не здатна повністю зупинити експансію Китаю.

