ЄС наближається до рішення, яке може дозволити використання бензинових моторів після 2040 року

Після років тиску на індустрію через жорсткі показники викидів, ЄС уперше демонструє готовність пом’якшити позицію. Як пише Motor1, раніше цього місяця комісар з питань сталого транспорту заявив, що продаж автомобілів з ДВЗ може залишитися дозволеним навіть після 2035 року — дати, яка спочатку передбачала повну заборону на нові авто з традиційними двигунами.

Тепер з’явилися нові подробиці: двигуни внутрішнього згоряння можуть залишитися в продажу й після 2040 року. Про це повідомило німецьке видання Bild, цитуючи голову Європейської народної партії Манфреда Вебера. За його словами, фактична заборона на ДВЗ “знімається на невизначений термін”.

Під час вечірньої зустрічі цього тижня політики узгодили нові умови, які вже наступного вівторка, 16 грудня, мають бути офіційно представлені Європейською комісією. Замість 100-відсоткового скорочення CO₂ для нових авто з 2035 року буде запроваджена більш гнучка норма — мінус 90%. Це означає, що:

нові автомобілі матимуть право залишати 10% викидів,

виробники зможуть і надалі випускати гібриди,

дозволять електромобілі з газовими ДВЗ-генераторами для збільшення запасу ходу,

а повна заборона викидів не вводитиметься принаймні до 2040 року.

За словами Вебера, “усі двигуни, що зараз виготовляються в Німеччині, можуть продовжувати вироблятися та продаватися”. Речник політика вже підтвердив інформацію Automobilwoche, додавши, що угоду узгодили особисто Урсула фон дер Ляєн та керівництво Європейської народної партії — найвпливовішої політичної групи Європарламенту.

Попередня стратегія передбачала повну відмову від ДВЗ із середини наступного десятиліття. Але автовиробники, за кількома винятками (Volvo, Polestar), різко виступали проти. Низька маржа продажів електромобілів, складнощі зі збільшенням виробництва, високі ціни та нерівномірний розвиток інфраструктури заряджання створили значний тиск на галузь.

Нові дані свідчать, що ЄС визнав: повне обмеження було ухвалене занадто швидко й без урахування економічних ризиків. Європейський ринок є ключовим для всіх великих світових автовиробників. Якщо виробництво ДВЗ збережеться:

країни за межами ЄС отримають ширший вибір моделей,

автовиробники зможуть зберегти заводи та десятки тисяч робочих місць,

економія масштабу залишиться стабільною,

перехід на електромобілі буде більш плавним, а не вимушено різким.

Нові правила ще мають бути офіційно затверджені. Але вже зараз очевидно: Європа рухається до більш компромісного підходу, який дозволяє поєднати екологічні цілі та економічну реальність.