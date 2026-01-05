Європа масово пересідає на позашляховики: статистика

Ще кілька років тому європейці іронізували над американською любов’ю до великих авто. Тепер же кросовери сприймаються як зручні, практичні та цілком придатні для міста. Бренди швидко підлаштувалися під нову реальність, запропонувавши компактні моделі з підвищеним кліренсом, які не створюють проблем на вузьких вулицях старих міст.

Як покупці переписали правила гри

Згідно з даними Autonews, ще у 2020 році частка позашляховиків у Європі становила 41%. За п’ять років вона зросла майже на двадцять пунктів. Одночасно з цим класичні сегменти стрімко втрачали позиції. Хетчбеки, які десятиліттями були символом європейського автопрому, скоротили свою частку з 35 до 23,9%. У цифрах це означає падіння продажів з 4,2 мільйона до 2,9 мільйона автомобілів на рік. Седани опинилися в ще складнішому становищі, зменшивши присутність до 3,5% ринку.

Автомобіль, який переміг усіх

Попри домінування SUV, найбільш продаваним автомобілем у Європі залишається не позашляховик. Лідером ринку знову стає Dacia Sandero. Цей компактний хетчбек демонструє, що доступність і простота все ще мають величезне значення для покупців.

Dacia Sandero

Ціна Sandero у Німеччині стартує приблизно з 13 тисяч євро, що робить його одним із найдоступніших нових авто на ринку. Саме це дозволило моделі збільшити продажі зі 168 тисяч у 2020 році до понад 225 тисяч станом на листопад 2025 року. Є всі підстави вважати, що Sandero завершить рік найпопулярнішим автомобілем у Європі вже другий рік поспіль.

Хетчбеки тримаються, але позиції слабшають

Окрім Sandero, стабільний попит зберігають Renault Clio та Volkswagen Golf. Проте навіть ці легендарні моделі не можуть зупинити загальну тенденцію. Покупці дедалі частіше обирають кросовери як універсальне рішення для сім’ї, подорожей і щоденного використання.

Седани майже зникли з карти Європи

Сегмент седанів у 2025 році виглядає майже символічним. Продажі впали з 4,7% ринку у 2020 році до нинішніх 3,5. Очікується, що після остаточного підбиття підсумків року загальний обсяг складе близько 426 тисяч автомобілів. Найпопулярнішим седаном залишається Tesla Model 3, яку придбали понад 76 тисяч покупців. Вона випереджає найближчого конкурента, Mercedes-Benz CLA, більш ніж на 37 тисяч одиниць. Цікавим винятком є Румунія, де седани досі займають 15,4% ринку, що значно більше, ніж у будь-якій іншій європейській країні.

Універсали поступаються кросоверам

Ще один клас, який втрачає популярність, це універсали. Їхня частка за п’ять років знизилася з 10,2 до 7,1 відсотка. Навіть такі перевірені моделі, як Skoda Octavia та Volkswagen Passat, більше не можуть утримувати попередні обсяги продажів, оскільки покупці масово переходять на SUV.

Toyota RAV4 GR Sport

Найпопулярніші позашляховики Європи

У сегменті SUV беззаперечним лідером у 2025 році став Volkswagen T-Roc з результатом понад 190 тисяч проданих авто. За ним ідуть Volkswagen Tiguan, Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 та Dacia Duster. До десятки також увійшли Citroen C3, Ford Puma, Kia Sportage, Hyundai Tucson і Nissan Qashqai.

Підсумок

Європа все більше закохується в позашляховики, і ця тенденція навряд чи зміниться найближчим часом. Проте історія Dacia Sandero доводить, що навіть у світі SUV компактний і доступний автомобіль може стати абсолютним бестселером, якщо точно потрапляє в потреби покупців.