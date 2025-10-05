Європейські дорожні знаки з радіохвилями: що вони означають і як впливають на безпеку руху

Існує добрий десяток різновидів подібних знаків – вони відрізняються формою, кольором і змістом повідомлення. Одні попереджають про зону контролю швидкості, інші сигналізують про автоматичну фіксацію порушень.

Попри спільне прагнення до єдиного підходу, уніфікованого стандарту для "радарних" знаків у Європі поки не існує. Кожна країна тлумачить і застосовує символи по-своєму. Найбільше відмінностей спостерігається саме у використанні "радіохвиль".

Іспанія

Для прикладів візьмемо найсвіжіший у Європі іспанський знак S991f зі згаданими піктограмами радіоімпульсів. Він повідомляє про вимір не швидкості, а відстані між автомобілями, вказуючи про наявність пристрою для контролю мінімальної дистанції між транспортними засобами.

Якщо до класичного інформаційного прямокутника про зону контролю вимірювання швидкості додати знак обмеження дистанції (вгорі), то вийде інформаційно-вказівний знак про зону дії радара з контролю мінімальної дистанції між транспортними засобами (внизу). Іспанці цим скористалися і втрапили в халепу.

Новий знак не дуже заохотив дотримуватися мінімальної безпечної дистанції між транспортними засобами, але посприяв космічному зростанню "листів щастя" за порушену дистанцію.

Нісенітниця в тому, що прилад вимірює точну відстань між машинами. Зазвичай вона не повинна перевищувати 70 метрів. Найменша помилка водія у визначенні відстані до переднього автомобіля фіксується приладом й стає підставою для штрафів.

Фінансове покарання чимале – 200 євро, що в конвертації буде 9 700 грн, плюс чотири штрафні бали у водійських правах. Обурені водії жартують, що їм потрібно буде мати при собі рулетку, щоб дотримуватися вимог. Стоїть питання про скасування знака.

Обґрунтування вагоме: якщо певної швидкості можна дотримуватися за показом спідометра, то дистанцію між машинами візуально визначити не кожному під силу.

Франція

У Франції в символіці дорожніх знаків радарні "радіохвилі" також використовують. Там є знак схожий на інформування про контроль швидкості, але його зміст надто далекий до цього – вимірює не швидкість, не дистанцію, а шум. Він так і називається - радар шуму (акустичний радар).

Тут спочатку для позначення планувалося скористатися піктограмою інформаційного знака про входження в зону контролю швидкості, але не в горизонтальній конфігурації з зображенням мотоцикла, легковика та вантажівки, а у формі вертикального прямокутника з одним легковим автомобілем. Така версія не прижилася.

"Вигадувати колесо" не стали, а просто знизу додали пояснювальні таблички з різними текстами й все стало зрозуміло. Колаж: Авто24

Париж та Женева стали піонерами у галузі радіолокаційних систем на виявленні транспортних засобів з агресивним шумовим забрудненням. У Франції це проходить у вигляді експериментів, що проводяться між 2022 і 2025 роками у семи пілотних зонах (включаючи Париж, Ніццу та Тулузу). В Іспанії також почали використовувати шумоміри.

Португалія

Португалія – на своїй "радіохвилі". Окрім класичних радарів, у неї є кілька знаків, що попереджають користувачів про в'їзд в зону, де діє електронне стягнення плати за проїзд.

Там імпульси радара наче падають зверху вниз на автомобіль по діагоналі з лівого верхнього кутка. Знак може показувати як в'їзд на платну дорогу, так і відстань до неї чи стрілкою напрямок в її бік.

Тут не радар, але якби не символ євро біля радіоімпульсу, то й не здогадатися, що тут йдеться про зону електронного стягнення за проїзд. Колаж: Авто24

Є приклади й по інших країнах. Це свідчить про те, що Європа вже добряче засмічена схожими між собою "радарними" знаками з радіохвилями, які дають різні тлумачення та інформаційні повідомлення, починаючи від інформування про вимір швидкості, дистанції, шуму і закінчуючи повідомленнями про електронні платежі на платних дорогах тощо.

Відсутність їх уніфікації ускладнює життя водіям, які в сусідній країні можуть побачити знайомий знак з зовсім іншим змістом. От і гадають, то мова йде про швидкість, дистанцію, шум чи ще щось.