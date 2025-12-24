Європейський ринок нових авто показав зростання

Європейський ринок нових легкових автомобілів у листопаді 2025 року продемонстрував помірне зростання, основним джерелом якого стали електрифіковані моделі. Про це свідчать дані Асоціації європейських автовиробників (ACEA), на які посилається Укравтопром.

Загальна динаміка ринку

У листопаді 2025 року в країнах Європейського Союзу було зареєстровано 887,5 тисячі нових легкових автомобілів. У річному вимірі це на 2 відсотки більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас позитивна динаміка знову була досягнута виключно за рахунок сегментів, пов’язаних з електрифікацією, тоді як автомобілі з традиційними двигунами продовжили втрачати позиції.

Структура реєстрацій за типом силової установки

Найбільший обсяг реєстрацій у листопаді припав на гібридні автомобілі без можливості зовнішньої зарядки. У цьому сегменті було зареєстровано 301 819 авто, що на 4 відсотки більше, ніж торік.

Електромобілі на акумуляторних батареях продемонстрували найвищі темпи зростання. Їхні реєстрації сягнули 188 730 одиниць, що відповідає приросту на 44 відсотки у річному обчисленні.

Плагін-гібриди також суттєво посилили свою присутність на ринку. У листопаді було зареєстровано 91 699 таких автомобілів, що на 38 відсотків більше, ніж роком раніше.

Натомість сегменти з традиційними силовими агрегатами продовжили скорочуватися. Реєстрації бензинових автомобілів зменшилися на 22 відсотки, до 206 448 одиниць. Дизельні моделі втратили 23 відсотки та зупинилися на рівні 70 120 авто. Категорія інших типів силових установок продемонструвала зростання на 9 відсотків і досягла 28 677 реєстрацій.

Підсумки ринку за 11 місяців 2025 року

За результатами січня–листопада 2025 року ринок нових легкових автомобілів у Союзі зріс на 1,4 відсотка. Загальний обсяг реєстрацій за цей період становив 9 860 092 одиниці.

У структурі ринку лідерську позицію утримують гібридні автомобілі, частка яких досягла 35 відсотків. На другому місці залишаються бензинові моделі з часткою 27 відсотків, попри різке скорочення продажів. Третю позицію впевнено закріпили електромобілі, які вже охоплюють 17 відсотків європейського ринку нових легковиків.

Аналітичний контекст

Поточні дані підтверджують системну зміну структури попиту в ЄС. Споживачі дедалі активніше переходять на електрифіковані рішення, тоді як автомобілі з класичними двигунами внутрішнього згоряння втрачають ринкову частку. Це свідчить не лише про вплив екологічних регуляторних вимог, а й про зростання довіри до нових технологій з боку покупців. За збереження цієї динаміки електрифіковані авто вже у найближчі роки можуть сформувати абсолютну більшість європейського ринку.