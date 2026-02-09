Росіяни будуть боротись з українськими дронами за допомогою пересувного гаража з вентиляторами: відео

Днями в мережі показали відео прототипу "вентиляторного мангала", яке зовні схоже не пересувний гараж. Так росіяни вирішили боротися з українськими дронами пише Авто24.

Сітка на каркасі чи "вентилятор"?

Якщо "мангали" пасивно захищають техніку від FPV-дронів, то "вентиляторний" захист має усі атрибути активного протистояння, оскільки крутить невеличкий диск з гнучкими металевими тросами. Це – рухомий бар'єрний захист, який важче подолати, ніж статичну сітку.

З короткого відео видно, як результативно "тросовий вентилятор" перехоплює та відкидає будь-які спрямовані на машину обʼєкти. З FPV-дронами має бути так само, бо їхні пропелери першими отримають пошкодження. Однак на практиці цього пристрою ще ніхто не перевіряв.

На валу привода закріплено диск з навереними гнучкими шматками тросу, які в обертальному русі діють як звичайна косарка. Колаж: Авто24

Все просто навіть для польових умов монтажу

Конструкція, як видно з відео, проста. З усіх боків та на даху на трубчастих штангах чи зі звичайного профілю виносяться диски з навареними нитками тросів. Для приводу використовуються електромотори, що розкручують диски зі сталевими канатами.

У розробці на відео використано редуктор та вали, через які передається обертовий момент на диски з тросами. Це – концепція, самі розробники вбачають, що з електродвигунами процес буде простіший.

А далі вже чиста механіка. Завдання тросів одне – зламати лопаті пропелерів дрона або заплутати їх, позбавити оператора можливості управління (див. відео внизу). Зрештою, той квадрокоптер відкидає від машини, кінетична сила вибуху при цьому зменшується в рази.

Як альтернатива "мангалу"

Практично маємо альтернативу громіздкій конструкції "мангала", що робить техніку незграбною у маневрах.

Плюс це гарне доповнення для поєднання з активними системами радіоелектронної боротьби (РЕБ ), що працюють у діапазоні 700–1200 МГц.

Плюсів є багато, але й мінусів вистачає

В редакції Авто24 кажуть, що методика дієва, але 100-відсоткового захисту така система протидії пілотованим дронам не дає, бо на кожен "лом знайдеться прийом" і згодом оператори віднайдуть спосіб обійти таку перешкоду.

Суттєвою проблемою можна вважати й те, що в екстрених випадках екіпажу машини складно евакуюватися через розкручені троси чи вести вогонь з кулемета.

