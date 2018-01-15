В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, регламентирующий передвижение инвалидов на креслах колесных. Им разрешат двигаться по велосипедным дорожкам, но запретят перевозить пассажиров и буксировать прицепы.

Законопроект № 7486 от 15.01.2018 “О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных” сейчас прорабатывается в комитетах.

Доступная в данный момент редакция документа предлагает дополнить Закон Украины "О дорожном движении" статьей, приравнивающей лиц, передвигающихся на инвалидных колясках, к велосипедистам.

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Также в законопроекте говорится о том, что кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине - внешними световыми приборами.